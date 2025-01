Dove guardare i Golden Globes 2025 in Italia? Data, orario e streaming

Il nuovo anno è arrivato e i Golden Globes 2025 con lui. Quest'anno, al contrario dello scorso, non c'è un film "pigliatutto" come Oppenheimer, quanto meno sulla carta, quindi la gara è aperta e ancora più interessante. Tra i principali contendenti di quest'anno indubbiamente troviamo Anora di Sean Baker, The Brutalist di Brady Corbet, Conclave di Edward Berger e Emilia Pérez di Jacques Audiard, che guida la classifica delle nomination con ben 10 candidature.

In attesa di capire cosa succederà durante uno degli eventi più glamour dell'anno, scopriamo insieme tutti i dettagli riguardo data, orario e modalità di visione dei Golden Globes 2025 in Italia.

Dove e quando vedere i Golden Globes 2025 in Italia

La cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2025 andrà in onda in Italia tra la notte del 5 e del 6 gennaio 2025.

Negli Stati Uniti la diretta sarà trasmessa dalla CBS TV e in streaming su Paramount+, mentre per noi italiani la diretta potrà essere seguita live su Sky Atlantic e in streaming su Now TV. Per quanto riguarda l'orario invece, l'inizio della premiazione è programmato per le 02:00 circa di notte (orario italiano).

Red carpet, ospiti e novità

Una scena dal film, The Brutalist.

Gli arrivi sul red carpet saranno trasmessi a partire dalle 00:30. La comica e attrice Nikki Glaser sarà la prima donna a condurre l’evento da sola, promettendo un miglioramento rispetto allo scorso anno, quando la conduzione improvvisata di Jo Koy fu un flop.

Tra i nomi di spicco che consegneranno i premi ci sono Nicolas Cage, Colman Domingo, Andrew Garfield, Demi Moore, Anya Taylor-Joy, Brandi Carlile, Elton John e Nate Bargatze.

Quest’anno, i premi alla carriera Cecil B. DeMille e Carol Burnett, assegnati rispettivamente a Viola Davis e Ted Danson, non verranno consegnati durante la cerimonia principale, ma in una cena di gala separata. I momenti salienti preregistrati verranno trasmessi durante la serata.

I favoriti tra i nominati

Sul fronte cinematografico, Emilia Pérez domina con 10 nomination, seguita da The Brutalist (7), Conclave (6) e Anora (5).