Nosferatu: arriverà una versione estesa del film con scene inedite!

Nosferatu , l'ultimo film diretto da Robert Eggers ( qui la nostra recensione ) si sta affermando come uno dei film horror con il maggior incasso del 2024, nonostante sia uscito nelle sale cinematografiche statunitensi solo lo scorso 25 dicembre ed approdato successivamente in Italia il primo gennaio 2025.

Eggers con questa pellicola ha offerto agli spettatori la sua interpretazione di quella che si può definire una delle storie di vampiri più iconiche della cinematografia mondiale e lo ha fatto rielaborando il classico film horror gotico tedesco del 1922 , Nosferatu: A Symphony of Horror di Friedrich Wilhelm Murnau.

Durante un’intervista per Esquire UK , il trio composto dal regista Robert Eggers e dagli attori Bill Skarsgård e Willam Dafoe ha guardato un trailer che includeva un'inquietante inquadratura dell’Orlok di Skarsgård, che è stata tagliata dalla versione finale del film .

Un’ inquadratura che il regista amava particolarmente ma che ha dovuto escludere dal montaggio definivo. Eggers ha, tuttavia, confermato che questa scena sarà inclusa in un'edizione estesa di Nosferatu che sarà contenuta nell'edizione Blu-ray del film. Il regista ha, infatti, dichiarato:

"La prima inquadratura [nel trailer] è divertente, perché è una di quelle cose fastidiose per i patiti del cinema, perché non è nel film . Perché è un'inquadratura davvero bella, mi piace molto, ma dove era prevista, stava in realtà rovinando un po' di tensione nel sapere che Bill era nei paraggi, e dovevamo renderlo più misterioso. Ma se volete acquistare il Blu-ray, è nell'edizione estesa del film ."