Jeff Baena, regista e marito di Aubrey Plaza, muore a 47 anni: le cause e l’eredità artistica

Aubrey Plaza, star di White Lotus e Parks and Recreation, era attesa come presentatrice ai Golden Globes 2025, ma la sua partecipazione è incerta dopo la tragica scomparsa del marito, il regista Jeff Baena.

Jeff Baena, regista di film come Life After Beth, Joshy e Horse Girl, è morto all’età di 47 anni. Secondo il rapporto ufficiale del medico legale della Contea di Los Angeles, riportato da Deadline, la causa del decesso è stata un suicidio. La notizia della sua morte ha iniziato a circolare sabato 4 gennaio, quando è stato reso noto che Baena era stato trovato privo di vita nella sua casa di Los Angeles. La polizia, intervenuta intorno alle 10:30 del mattino, ha confermato il decesso sul posto.

La famiglia di Aubrey Plaza ha condiviso il proprio dolore attraverso una dichiarazione ufficiale: “La famiglia è devastata”.

Il contributo di Jeff Baena al cinema indipendente

Jeff Baena si era affermato come uno dei registi e sceneggiatori più apprezzati del cinema indipendente. Dopo essersi laureato alla New York University, si era trasferito a Los Angeles per dedicarsi alla carriera cinematografica. Tra i suoi lavori più significativi figura la sceneggiatura di I Heart Huckabees, scritta in collaborazione con David O. Russell.

La sua filmografia include opere originali e sperimentali come Joshy, Horse Girl e The Little Hours, una commedia dark ispirata al Decameron di Boccaccio e ambientata in un convento medievale. In molti dei suoi lavori, Baena esplorava tematiche complesse e riflessive, spesso mescolando umorismo e malinconia.

Aubrey Plaza e Jeff Baena: una storia d'amore e di creatività condivisa

Una scena dal film, Life after Beth con Aubrey Plaza.

Aubrey Plaza e Jeff Baena erano una coppia affiatata, insieme dal 2010. Nel 2021 l’attrice aveva rivelato di essersi sposata in segreto nel 2020, durante la pandemia, in occasione del loro decimo anniversario. La cerimonia, semplice e organizzata all’ultimo momento, si era svolta nel giardino della loro casa.

Nonostante non avessero figli, la coppia aveva condiviso una profonda intesa personale e professionale. Plaza aveva spesso collaborato con Baena, apparendo come protagonista in molti dei suoi film, tra cui Life After Beth e The Little Hours. Un passo non così comune nel settore, che dimostra il loro profondo legame.

Incerto il futuro di Aubrey Plaza ai Golden Globes