Dragon Ball DAIMA corre verso il finale di stagione, con 6 soli episodi rimasti su 20, ma a passo moderato. Indubbiamente questa limitata quantità di puntate è una sfida per l'anime, abituato a saghe decisamente più lunghe come Dragon Ball Z, Dragon Ball Super e Dragon Ball GT. Alcune scelte narrative che funzionano in serie da oltre 200 episodi possono risultare meno efficaci in una produzione così compatta, e questo comporta una diversa gestione del ritmo.

Con l’arco narrativo dei Tamagami ormai concluso, Dragon Ball DAIMA si prepara a introdurre sfide ancora più grandi per i protagonisti. Nemici come Gomah, Degesu, Dr. Arinsu, Majin Kuu e Majin Duu garantiscono un futuro ricco di conflitti. Tuttavia, l’episodio 14, intitolato “Taboo”, è un episodio di transizione verso il finale che non entusiasma e non scalda gli animi dei fan, che forse si aspettavano un'accelerazione maggiore dagli ultimi due episodi.

La gendarmeria di Gomah come la squadra Ginew

Una delle parti più memorabili dell’episodio è l’introduzione della Gendarmeria di Gomah, una squadra di cinque membri che ricorda subito la storica Squadra Ginew. Questa scelta omaggia le origini comiche di Dragon Ball e regala momenti esilaranti grazie a una messa in scena esagerata e volutamente ridicola. L’intera sequenza della presentazione della Gendarmeria dura tre minuti, alternando le reazioni frustrate di Gomah e le espressioni incredule di Degesu. Il risultato è una gag che sottolinea l’impegno della serie nel valorizzare l’umorismo e di tornare alle origini.

La gendarmeria di Gomah nell'episodio 14 di Dragon Ball DAIMA.

Tuttavia, l’arrivo della Gendarmeria in questa fase avanzata della storia potrebbe sembrare fuori luogo. La loro introduzione avrebbe avuto un impatto maggiore nei primi episodi, anziché nel momento in cui la serie si avvicina al suo climax. Tenendo conto poi dei minuti complessivi utilizzati da Dragon Ball DAIMA in momenti e puntate filler, tre minuti dedicati alla gendarmeria forse sono eccessivi. D'altro canto, è l'unica gag memorabile della puntata.

Il ruolo di Neva e l’evoluzione della lore Namecciana

Uno degli aspetti più significativi dell’episodio è il ruolo crescente di Neva, un personaggio che si sta affermando come una delle figure chiave della serie. Grazie alla sua magia namecciana, Neva continua a salvare la situazione, anche se questo schema rischia di rendere le soluzioni narrative troppo prevedibili.

Un momento particolarmente interessante è l’interazione tra Piccolo e Neva, durante la quale Piccolo esprime profonda ammirazione per l'anziano, definendolo “leggendario”. Questa scena non solo sottolinea la forza di Neva, ma suggerisce il suo probabile ruolo centrale nel conflitto finale.

Neva nell'episodio 14 di Dragon Ball DAIMA.

Poco prima, Neva aveva eliminato il sigillo tra i due mondi demoniaci, vista l'impossibilità di poter utilizzare il Maestro Warp: quel momento crediamo sia uno dei più spettacolari di Dragon Ball DAIMA, con un'animazione che continua a sorprendere per vivacità e dettagli.

Dragon Ball DAIMA 1x14: ecco il Primo Mondo Demoniaco

L’episodio 14 introduce il Primo Mondo Demoniaco, una nuova ambientazione che si distingue per la sua atmosfera cupa e minacciosa, ricordando il clima apocalittico degli ultimi momenti di Namecc in Dragon Ball Z. Nonostante questo, non abbiamo sentito quel pathos che dovrebbe costituire questo particolare momento della narrazione: aver attaccato e staccato la spina della tensione così spesso ha creato un distacco rispetto al coinvolgimento dello spettatore.

Speriamo di ricrederci con i prossimi episodi, che da adesso in poi dovranno obbligatoriamente riconquistare terreno, alzando i giri del motore del ritmo e ricreando nello spettatore quell'adrenalina che un po' ha perso.