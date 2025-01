Dragon Ball DAIMA, Hulu conferma: ecco quando finirà e con quanti episodi

La conferma della durata totale di 20 episodi per la serie arriva per la prima volta grazie alla lista di Hulu. In precedenza, si erano diffuse indiscrezioni sul numero di episodi già nel dicembre 2024, ma né Toei Animation né Bird Studio o Shueisha avevano mai rilasciato dichiarazioni ufficiali. Akio Iyoku, produttore esecutivo del franchise di Dragon Ball, aveva evitato di rispondere a domande sul numero di episodi durante un’apparizione nel programma radiofonico giapponese All Night Nippon - Dragon Ball 40th Anniversary Special.