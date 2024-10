Dragon Ball Daima: Quando esce l’episodio 2? Ecco la data

Il primo episodio di Dragon Ball Daima ( qui potete leggere la nostra recensione ) ha fatto il giro del web, tra chi lo ha amato e chi lo ha reputato noioso . Quel che è certo è che i fan non vedono l'ora di scoprire dove ci condurrà la nuova avventura di Goku e attendono con ansia i nuovi episodi per scoprirne di più .

Dragon Ball Daima celebra il 40º anniversario del manga originale di Toriyama, pubblicato per la prima volta nel 1984, e rappresenta un punto di svolta per la serie. Il primo episodio ha debuttato su Crunchyroll venerdì 11 ottobre 2024 , segnando l’inizio di una nuova era per i fan dell’anime.

A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici vengono fatti ritornare bambini e si ritrovano coinvolti in un’avventura in un mondo sconosciuto, il Regno dei Demoni. Questo nuovo arco narrativo servirà da trampolino di lancio anche per presentare nuovi personaggi, che già nel primo episodio hanno destato non poca curiosità, aggiungendo ulteriore profondità all’universo di Dragon Ball.