Dragon Ball: Sparking! Zero – Arriva GT!

L'atteso titolo Dragon Ball: Sparking! ZERO ha finalmente svelato l'arrivo dei personaggi di Dragon Ball GT all'interno del suo vasto roster. Dopo il trailer dedicato alla saga di Majin Buu rilasciato la scorsa settimana, i fan hanno iniziato a speculare sull'introduzione degli eroi e dei villain di GT, rumors che ora sono diventati realtà . Nonostante GT sia spesso criticato per l'assenza costante di Akira Toriyama nella creazione della trama, questa saga introduce molti personaggi interessanti e unici nel panorama di Dragon Ball . Vediamo nel dettaglio cosa ci riserva il trailer.

Al momento, non è chiaro se la storia del gioco includerà eventi legati a Dragon Ball GT, poiché questa saga è considerata non canonica dallo stesso franchise. Tuttavia, la presenza di Goku Super Saiyan 4, una delle trasformazioni più apprezzate dal fandom per il suo design affascinante e innovativo, ha sicuramente rinforzato l'hype per il gioco.