Squad Busters: arrivano i Transformers!

Ha una salute bassa e danni moderati e una velocità di attacco rapida. Attacca da lontano scoccando una freccia dal suo arco. La sua abilità Baby le consente di scoccare una Arrow Volley dopo aver scoccato 12 frecce, in cui scaglia una freccia sopra il bersaglio che si diffonde in più frecce in un raggio. La sua abilità Classica le consente di scoccare due Arrow Volley se è in forma Fusion. La sua abilità Super aumenta ulteriormente la sua velocità di attacco. La sua abilità Ultra aumenta il raggio e il danno della sua Arrow Volley. I suoi giochi di origine sono Clash of Clans e Clash Royale.