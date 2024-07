Elden Ring Shadow of the Erdtree: Molti cambiamenti con la nuova patch

Una nuova patch per Elden Ring Shadow of the Erdtree è stata rilasciata, portando il gioco alla versione 1.12.3. Questa patch concentra il suo focus sulla risoluzione di bug e miglioramenti delle prestazioni , problematiche avute soprattutto da parte dei giocatori su PC, che hanno espresso il loro disappunto con grosso numero di recensioni negative su Steam. Viene effettuata una risposta immediata da parte del team di sviluppo con l'ultima patch in cui si sono concentrati a sistemare i problemi che sono stati fatti notare dai player.

La versione 1.12.3 di Elden Ring Shadow of the Erdtree è disponibile per il download su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam.

Sulle console PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, i file di aggiornamento possono essere scaricati accedendo al server. Se la versione indicata nell’angolo inferiore destro dello schermo del titolo non è 1.12.3, selezionare ‘LOGIN’ e applicare l’ultima regolazione prima di giocare.