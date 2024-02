Elden Ring: Shadow of the Erdtree, cosa sappiamo

Totalmente a sorpresa e senza nessun tipo di annuncio o preavviso Bandai Namco e FromSoftware hanno finalmente svelato il primo, emozionante trailer di Shadow of the Erdtree. L’attesissima espansione a pagamento di Elden Ring. Questo annuncio giunge a distanza di due anni dal lancio del gioco base, avvenuto nel febbraio del 2022. E l’uscita del …



Totalmente a sorpresa e senza nessun tipo di annuncio o preavviso Bandai Namco e FromSoftware hanno finalmente svelato il primo, emozionante trailer di Shadow of the Erdtree. L’attesissima espansione a pagamento di Elden Ring. Questo annuncio giunge a distanza di due anni dal lancio del gioco base, avvenuto nel febbraio del 2022. E l’uscita del DLC è fissata per il prossimo 21 giugno su diverse piattaforme, tra cui PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Inoltre, è stata annunciata una nuova edizione speciale di Elden Ring che includerà sia il gioco base che l’espansione.

Questa espansione si propone di ampliare ulteriormente l’universo narrativo dei Senzaluce. Il trailer di Shadow of the Erdtree ci riporta nell’oscura e affascinante ambientazione dell’Interregno, mostrando il corpo del misterioso Miquella. È possibile che la trama ruoterà attorno al destino del semidio, conducendo i giocatori attraverso le terre spettrali all’ombra dell’Albero Madre il cui destino è stato sigillato dalle fiamme di Messmer l’impalatore. L’espansione Shadow of the Erdtree sembra quindi promettere una storia avvincente, ricca di rivelazioni, avversari formidabili e nuovi equipaggiamenti.

Il prezzo di lancio dell’espansione è fissato a 39,99 euro. Mentre la nuova edizione, che include sia il gioco base che il DLC, sarà disponibile al prezzo di 79,99 euro. Per i veri appassionati, è stata annunciata un’edizione Deluxe di SOTE al prezzo di 99,99 euro. Che oltre all’espansione include la colonna sonora e l’artbook digitali. Inoltre, è disponibile un’edizione fisica per i collezionisti al prezzo di 259,99 euro. Che comprende, sempre oltre all’espansione, un cofanetto esclusivo, il CD della colonna sonora, un artbook di 40 pagine e una statua di 46 centimetri di Messmer.

Il trailer ufficiale dell’espansione è disponibile qui di seguito. Per immergersi completamente nell’atmosfera di Elden Ring e anticipare le avventure che attendono i giocatori.