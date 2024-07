Destiny 2:La Forma Ultima, in difesa del Viaggiatore!

Nuovo capitolo e nuovo DLC per un videogioco estremamente longevo ma che, anche se siamo al 7° anno, Destiny 2 non perde neanche un colpo. E con questo nuovo capitolo apre le porte a una storia gigantesca e inimmaginabile. Il Viaggiatore, colui che accompagna i viaggi dei custodi, è stato attaccato dall'interno e tocca a noi fermare l'avanzata di questa minaccia. Con nuovi e vecchi amici che ci accompagneranno capiremo molto di più di questa entità fatta di pura luce. Venendo a contatto con la sua più estrema controparte ovvero il Testimone: colui che controlla il potere dell'oscurità.

La battaglia finale tra luce e ombra ha inizio!

8.5 Destiny 2: La Forma Ultima La Forma Ultima è il DLC del famoso gioco Destiny 2 che si arricchisce di una nuova campagna che ci trasporterà all'interno del Viaggiatore, dove in esso si annida serpeggiante l'ultimo vero cattivo di questa saga: Il Testimone. L'incarnazione pura dell'oscurità. Ci uniremo con vecchi amici per abbattere nuovi nemici. Munendoci di nuove armi e nuove abilità per ogni classe giocabile. Trovo il tutto in linea con il prezzo proposto. Fortemente consigliato se si ama il genere ma anche per chi vuole approcciarsi come neofita dato che tutto viene spiegato senza tralasciare niente. Storia avvincente

Giusta durata

Ottime aggiunte per essere un DLC Durata un po' lunga di alcune battaglie

Ma cosa contiene questa espansione?

Potete trovare il DLC: LA Forma Ultima sia in versione standard che nel bundle assieme all'abbonamento annuale! In prezzi a mio parere sono giusti per quello che ti viene proposto.

La versione standard ha un prezzo di 49.99 euro che a mio parere ha senso per quello che contiene:

Campagna de La Forma Ultima

Nuova sottoclasse prismatica

Tre nuove super

Nuova destinazione: il Pallido Cuore

La campagna secondo me è spettacolare, è molto lunga ma ti tiene sempre incollato allo schermo, le missioni sono molto difficili, in alcuni punti se sei temerario e affronti da solo i boss, a meno che tu non sia veramente bravo, probabilmente dovrai provare più volte. Però sono colpito dalla complessità e dai rompicapi che alcuni nemici ti propongono per portare alla loro sconfitta. Certo, Destiny 2 non è nuovo a questo tipo di cose, però ho trovato molto soddisfacente risolvere alcuni degli enigmi proposti per poi concentrarmi solo sul crivellare di colpi il mostro che, senza remore, mi aveva già ucciso una decina di volte!

Una piccola chicca riguardo la storia e il DLC la ritroviamo nel momento in cui proviamo ad uscire per fare missioni secondarie ecc: in quel momento apparirà un messaggio molto carino secondo me che recita più o meno: "Consigliamo di non interrompere la storia e di proseguirla per non perdere il filo conduttore e godersi a pieno l'esperienza de La Forma Ultima". Ovviamente non era scritto così ma il concetto è quello e sono queste piccole cose che invogliano a non fermarsi! Destiny 2 ha ottenuto punti extra per queste piccole chicche.

Tutto questo si svolge nella nuova meta del Pallido Cuore, ovvero una rappresentazione materiale della mente del Viaggiatore che riproduce paesaggi iconici come il nostro approdo nel mondo appena risvegliati oppure vecchie reminescenze di strutture appartenute al primo capitolo di Destiny. Altrimenti troviamo nuovi paesaggi urbani e non che si mescolano dandoci la possibilità di combattere ovunque noi vogliamo.

Nuovi modi di scendere in battaglia!

Una nuova sottoclasse vi attende: la sottoclasse prismatica! Ovvero: da oggi in te, non c'è contrasto tra Luce e Oscurità. Per la prima volta, grazie ai poteri prismatici, sarà possibile combinare gli elementi dell'arco, solari, del vuoto, della stasi e della telascura per personalizzare la propria sottoclasse in modi unici. Raccogli qualsiasi briciola di potere. Cancella ogni confine tra le abilità che padroneggi e accogli lo scisma. Così recita la descrizione: in sostanza userai il potere di luce o ombra per ottenere nuovissime abilità e armature che ti permetteranno di accedere a poteri unici e che ti potenzieranno così da poter affrontare ogni nemico!

Oltre a quello su Destiny 2: un nuovo arsenale di armi e tre nuove super, ogni classe potrà accedere al potere del prisma e in più anche una bellissima arma esotica: Tassellazione. Ma questo solo acquistando la versione del DLC assieme al pass annuale dal costo di 99.99 euro!

Vecchi amici e nuovi nemici

Ma quindi, in Destiny 2: La Forma Ultima, cosa faremo? Quale sarà la missione?

Le forze dell'Ombra si muovono verso la luce. Il Testimone si è destato nella sua vera forma e minaccia il Viaggiatore che, per la prima volta dal suo arrivo, si sta allontanando dall'ultima roccaforte dell'umanità per difendere coloro che ha sempre aiutato. Ed ora tocca a noi difendere la sua stabilità e la sua vita con le nostre azioni.

In questa campagna vivremo il ritorno del grande cacciatore Cayde-6, tornato inspiegabilmente dalla morte dopo la battaglia di Lightfall in un modo che ovviamente non vi spoilero! Assieme al pistolero leggendario, al Corvo, a Zavala e a Ikora Ray all'interno del Viaggiatore andremo a stanare Il Testimone nascosto dentro di esso! Dapprima partiremo in questo miscuglio di isole fluttuanti dalle varie geometrie fino ad arrivare al portale che ci porterà direttamente dentro il cuore pulsante del Viaggiatore.

A quel punto partirà una vera e propria campagna di reclutamento, sterminando orde di nuove creature spettrali chiamate Terrori che avranno dalla loro parte il potere del Testimone. Che renderà alcuni di loro invincibili se non colpiti dal potenziamento che la classe Prismatica ci offrirà. Durante tutta la traversata ci saranno momenti in cui il nostro obiettivo cercherà di distrarci entrando nella nostra mente e facendoci rivivere ricordi orribili, talvolta tentando di portarci dalla sua parte come accade nel segmento di Zavala. Per fortuna la fede del nostro capitano non cederà alle insidie che anniderà nella sua mente.

Quando la squadra sarà completa si partirà alla volta del centro nevralgico, nel nascondiglio di colui che minaccia la pace dell'universo. Nulla sarà facile, i boss, i mini boss ma senza andare lontano anche i nemici più semplici risulteranno molto più resistenti del normale e sarà così che dovremmo attingere a tutto il nostro arsenale e alle nostre capacità tattiche per riuscire a sopravvivere.

Che la battaglia per la vita cominci! (Destiny 2 regala emozioni fidatevi!)

Ore che sembrano minuti

Quello che mi è piaciuto subito di Destiny 2 che ho ritrovato anche ovviamente nel suo DLC: La Forma Ultima sta nel gameplay che può diventare infinito senza però mai stancare. L'unico momento in cui mi ritrovo a guardare l'orologio ovviamente arriva quando sto combattendo contro un boss che purtroppo a volte risultano troppo lunghi, non complicati chiariamoci, ma comunque molto lunghi, alcuni hanno 3/4 fasi di battaglia intervallati da piccoli puzzle da risolvere come ad esempio uccidere alcuni NPC che rilasciano stemmi che saremo noi poi a sbloccare facendo partire la prossima fase del boss.

Tolto questo la campagna con Il Testimone risulta avere bisogno di un buon quantitativo di ore per essere finito, a mio parere non troppe ma nemmeno poche, anzi ci ritroviamo ad avere l'equivalente di una lunghezza media per un gioco normale figuriamoci per un DLC. A mio parere molto azzeccato.

La grafica di Destiny 2 rimane molto accattivante in più grazie alla sottoclasse prismatica e ai nuovi nemici avremo il piacere di ampliare la nostra palette visiva con una misto di colori psichedelici tra le sfumature del blu e del rosa in un effetto appunto di luce contro un prisma che per fortuna non stancano la vista come una strobo.

Parlando di musiche e di effetti speciali abbiamo dei sottofondi ambientali molto suggestivi e musiche di combattimento incalzanti ma che si perdono nel suono ripetuto degli spari. Destiny 2 non ha apportato aggiornamenti per questo nuovo DLC a livello di grafiche che rimangono sempre le stessa, molto appaganti con questo nuovo stile come già detto in precedenza. Non ho riscontrato bug grafici importanti, per fortuna il mio personaggio non si è mai glitchato in un muro.

La battaglia finale

Spero che questa recensione vi abbia aiutato a decidere ma se così non bastasse vi faccio un riassunto. Destiny 2: La Forma Ultima è un DLC che se la canta e se la tira come se fosse un gioco a sé e a mio parere fa bene. La storia è completa, difficile, immersiva ed estremamente bella. La novità proposte sono interessanti e ti portano a passarci tanto tempo per scoprire tutte le sfaccettature delle nuove classi e a cercare le nuove armi. I difetti ci sono ma sono miseri e sorpassabili a mio parere. In più il prezzo lo trovo consono con tutto quello che viene proposto e dato.