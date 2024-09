Emily in Paris 5 si farà? Potrebbe diventare Emily in Rome?

È finalmente sbarcata su Netflix la seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris. Il finale ha lasciato tante possibilità aperte, ma soprattutto, come abbiamo imparato, questa serie lascia la possibilità di creare diversi sbocchi di trama. Ma quindi, Emily in Paris 5 si farà?

Emily in Paris 5: quello che sappiamo

Alla fine dell'ultimo episodio di questa quarta stagione Sylvie prende una decisione relativa al futuro di Emily. La ragazza sarà infatti trasferita a Roma per gestire i nuovi affari dell'agenzia. Questo porterà probabilmente un seguito alla sua storia con Marcello. Emily non è la sola ad andare incontro a grandi cambiamenti. Mindy, grazie all'Eurovision, sta riuscendo a realizzare i suoi sogni, nonostante i diversi problemi a livello sentimentale.

Emily in Paris avrà sicuramente un seguito, ma non diventerà mai Emily in Rome. Ha ancora tanto da vivere a Parigi e per, quanto la storia con Marcello prometta bene, il suo cuore non ha ancora chiuso la porta a Gabrielle. Dovrà gestire temporaneamente l'ufficio Romano dell'agenzia, o meglio, dovrà metterlo in piedi personalmente. Piano piano però, secondo ciò che è stato detto dal creatore della serie, la ragazza riuscirà a staccarsi dalla capitale italiana e tornerà a Parigi, com'è normale che sia.

Insomma, la storia di Emily non finisce a Roma, ne lavorativamente e tantomeno sentimentalmente, perché, come dice Alfie alla fine dell'episodio 4x10: "Sta con lui, solo perché non è con te", una frase scritta per lasciare intendere che la storia tra i due non è finita.

La quinta stagione, che con molta probabilità verrà annunciata nelle prossime settimane, avrà quindi due location: Roma e Parigi. La carne al fuoco è tanta e sicuramente verrà sfruttata bene per creare un seguito leggero e divertente come è stato per le precedenti 4 stagioni.

