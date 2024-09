Emily in Paris 4 (Parte 2), Recensione: da Parigi a Roma

Lily Collins è arrivata a Roma! La parte 2 di Emily in Paris 4 è finalmente sbarcata su Netflix, a un mese dalla prima.

Emily in Paris 4: dove eravamo rimasti?

Emily ha finalmente preso la sua decisione. Il suo cuore ha scelto Gabriel, il cuoco francese nonché suo vicino di casa. Come ben sappiamo però Gabriel prima di stare con Emily aveva un'altra relazione, con Camille, nonostante il loro rapporto si sia chiuso definitivamente, anche a causa di Emily, i due continueranno a frequentarsi dovendo portare a termine la gravidanza di lei e conseguentemente crescere un figlio insieme.

Nessun dato immagine fornito.

È arrivato Natale, ed Emily è pronta a tornare a casa sua a Chicago per le vacanze, ma il sogno di viaggiare per la prima volta in prima classe si spezza immediatamente quando il volo per gli Stati Uniti viene cancellato a causa del maltempo. Così si ritrova catapultata sulle Alpi francesi per passare le feste con la sua nuova famiglia allargata (Gabrielle e i genitori di Camille).

Durante una sessione di scii, Emily viene abbandonata da Gabrielle, che preferisce tenere sott'occhio Camille, e si ritrova a terra in mezzo alla neve. Sarà Marcello, un ragazzo Italiano, a salvarla e portarla a valle. Dopo la chiusura definitiva della relazione dell'americana con Gabrielle, sarà proprio Marcello il nuovo interesse amoroso di Emily.

Glamour e social

Dalla neve al sole Romano, lo stile di Emily in Paris non smette di stupire e affascinare. Abiti stravaganti che non convincono si alternano ad outfit estremamente azzeccati. Emily è ormai nota per gli outfit azzardati che, nonostante spesso non riescano a convincere il pubblico nell'immediato, diventano un trend nella vita reale al di fuori dello schermo. Certo, in alcuni casi questi outfit risultano estremamente sbagliati, un esempio è sicuramente la tuta che utilizza per correre a Montmartre.

Nessun dato immagine fornito.

I social continuano ad essere al centro della serie. Sono lo strumento di lavoro di Emily, sia per quanto riguarda l'agenzia di comunicazione che per il reportage della sua vita su Instagram che l'ha resa una vera e propria influencer. Il suo profilo Instagram viene utilizzato per far conoscere agli altri la sua vita (come quando incontra Genevieve), ma anche per fare nuove conoscenze (come quando incontra Brigitte Macron, che risulta essere una sua follower).

"Dimentica le Crepes, mangeremo la pizza!"

Marcello è caratterizzato esattamente come gli altri uomini con cui ha avuto a che fare Emily. L'unica differenza è che il suo essere italiano è parte fondamentale di questa caratterizzazione. È simpatico, affascinante e estremamente gentile. Dopo aver passato una notte a spasso per i monumenti Parigini, il loro rapporto non può sicuramente concludersi così. Infatti Marcello, come un vero italiano, continua a mostrare interesse verso Emily mandandole dei messaggi e cercando di convincerla a concedergli un weekend a Roma, dove potrà finalmente essere lui la guida.

Il weekend romano di Emily e Marcello, vuole ricordare il film Vacanze romane: vespa, Colosseo, una bella coppia che si diverte tra le strade romane e del buon buon cibo. Questa parte è sicuramente divertente per il pubblico italiano grazie alle tante battute sulla rivalità tra Italia e Francia. Ciò non elimina però il grande quantitativo di stereotipi presenti in questi episodi che verranno però apprezzati da tutti gli spettatori non italiani.

Emily in Paris 4 merita di essere vista?

Nessun dato immagine fornito.

Ma veniamo al dunque, questa quarta stagione merita veramente di essere vista? La risposta è sì. Analizzando questa serie per quello che è e soprattutto che vuole essere, necessita sicuramente di essere vista. Si tratta di una commedia romantica e drammatica incentrata su una ragazza statunitense in trasferta lavorativa in Europa. Tra stereotipi, moda e social media, Emily in Paris è una storia frivola, che non pretende di essere un grande capolavoro, ma che risulta perfetta per staccare la spina dalla vita reale.

Voto: 7.5 Emily in Paris 4 (Parte 2) Emily in Paris 4 è una stagione leggera e divertente, perfetta per staccare la spina o da utilizzare come sottofondo. Il cast è perfettamente in linea con il prodotto e la regia, così come la fotografia, riescono a catapultare lo spettatore nel "sogno europeo", o, nel caso degli episodi romani, ne "la dolce vita".

Caricamento commenti...