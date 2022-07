Un Battle Royale insolito sviluppato da Mediatonic che sta facendo impazzire il mondo. Da quando è diventato free to play, Fall Guys sta conquistando la scena anche su Twitch.

Con questa guida aiutiamo i videogiocatori con qualche consiglio per piazzarsi sul podio ad ogni round e portarsi a casa la corona della vittoria ed andare avanti coi livelli del pass battaglia. Fall Guys ha cambiato le regole del gioco, introducendo livelli molto più difficili rispetto agli albori del gioco. Tenendo la nostra guida aperta prima dell’inizio di un round potrebbe aiutarvi a superarlo.

Gare di corsa

Su Fall Guys la maggior parte dei round sono gare di corsa. Sii il primo a tagliare il traguardo per conquistare la qualificazione e la medaglia d’oro.

Dizzy Heights – Seguire le piattaforme rotanti rimanendo verso l’esterno del cerchio e saltare al tempo giusto per proseguire. Secondo step schivare le palle tra un rettangolo e l’altro, meglio fermarsi che venire colpiti, vi farà risparmiare tempo. Terzo step uguale al primo. Ultimo step rimanere sulla linea centrale vi farà guadagnare più tempo che andare nel laterale.

The Whirlygig – Un livello inziale che se non si è in prima fila è molto difficile da arrivare per primi. Inutile cercare la spinta delle sbarre all'inizio, potrebbero catapultarti dietro il filone. Secondo step è di effettuare un doppio salto sul rettangolo giallo e subito dopo su quello azzurro. Lanciarsi col giusto tempismo diventa d'obbligo per superare gli step finali.

See Saw – Prendi il tuo tempo, solo quando si è sicuri, saltare e rimanere bilanciati sulla prossima piattaforma. Se la piattaforma è davvero in bilico un consiglio è quello di saltare sbattendo la faccia su di essa, avrai molto più grip.

Tip Toe – Evita le piattaforme finte, segui il gruppo fino a quando mancano due caselle finali, trovata la penultima, l'ultima si troverà sempre davanti, quindi correte al traguardo

Gate Crash – Tempismo e pazienza. Quando si abbassa una porta evitala. Per il salto finale consigliamo di puntare una porta che si sta alzando, il tempo di percorrere la discesa si abbasserà permettendovi di passare e finire il livello

Hit Parade – Sembra un livello facile ma riserva insidie non da poco. Seguire la folla il più possibile specialmente nel secondo step. Nell'ultimo rimanere concentrati sullo slime, un possibile paletto gommoso vi può far retrocedere di parecchie posizioni.

Door Dash – Evitare le porte false, specialmente verso il finale diventa dura. Il nostro consiglio per superare il livello è di stare poco dietro al mucchio e tentare solo verso il finale una propria iniziativa dove la probabilità scende.

Slime Climb – Anche qui pazienza e tempismo. Lasciar passare la folla e fare scorciatoie solo quando si è soli, il contatto con un altro player poterebbe costarvi la gara data la melma incalzante.

Fruite Chute – Schivare la frutta che cade mentre si è sul nastro. Possibile spinta iniziale dai martelli posti a destra e sinistra della partenza ma noi consigliamo un lancio di faccia prima di atterrare sul nastro, mantenersi laterali e saltare ogni tanto specialmente verso la fine.

Knight Fever – usare il martello con la stellina vi garantirà un po' di vantaggio.

Big Fans – A volte passare in mezzo ai cerchi roteanti vi farà guadagnare tempo prima che faccia il giro completo al ropimo step. Nel secondo usare le ventole per un boost maggiore.

Hoopsie Legend – Rimanere in un'area specifica senza girare troppo. Spostare le piattaforme per acciuffare i cerchi.

Wall Guys – Un consiglio utile può essere di saltare direttamente dalle mura sui blocchi ma non c'è una vera logica a parte di spostare

Tundra Run – Primo step saltare e fare il giro più stretto. Secondo step evitare di andare sotto, prima del terzo step saltare sulla ventola che vi farà volare direttamente all'ultima parte con un bel tuffo di testa. Ultimo pezzo tuffarsi in mezzo a due rimbalzanti per volare direttamente al traguardo.

Sopravvivenza

Questa tipologia richiede ai giocatore la capacità di sopravvivere, niente corse o podi. Fall Guys sa come far cadere i suoi fagiolini, ma noi sappiamo anche come impedirlo.

Jump Club – per sopravvivere bisogna saltare la barra verde evitando quelle rosa. Se vi ritrovate con il ventilatore raccomandiamo di rimanere fermi o correre contro il ventilatore per non essere spinti.

Roll Out – Consigliamo sempre di rimanere tra due blocchi, uno esterno e uno centrale, evitando di scorrazzare a destra e sinistra. Potreste perdere l'orientamento e cadere per il panico quando la velocità aumenta.

Block Party – Restare sulla piattaforma non è mai stato così difficile, rimani davanti, se possibile distante da avversari che cercheranno di buttarti giù.

Perfect Match – Cerca di rimanere in mezzo ai quadrati durante il tempo per memorizzare, appena scatta l'immagine buttarsi subito sulla casella. Nella variante con le sbarre rotanti rimanere ai lati in modo da memorizzare le caselle per poi andare sulla casella giusta, concentrarsi sul saltare e ritornare a lato.

Snowball Survival – Mentre ci saranno due o tre palle a spingervi via, posizionatevi all'esterno dove gli esagoni solidi sono tre, non cadrete in quanto basterà un leggero movimento per schivare la palla di neve gigante.

Roll Off – Cercare di mantenere la posizione e spingere altri fagiolini giù nella melma, essenziale per vincere e superare il round.

– Cercare di mantenere la posizione e spingere altri fagiolini giù nella melma, essenziale per vincere e superare il round. Big Shots – Rimanere vicino alla linea del centro, tra un cannone e l’altro, in modo da non prendere direttamente gli oggetti in faccia.,

Squadre

Giocare con i propri amici vi recerà un vantaggio non da poco. Se siete da soli dovete sperare di trovare un giocatore altrettanto appassionato di Fall Guys proprio come voi se no non supererete il round.

Jinx – Se vi ritrovate senza lo Jinx vi consigliamo di prenderlo quanto prima in modo da poter essere voi i cacciatori, la maggior parte delle volte vincono quelli con lo Jinx.

Tail Tag – Se si ha la coda bisogna cercare di rimanere con essa fino alla fine, attaccandosi ad altri che hanno la coda in modo che facciano da scudo. Se non si ha la coda il consiglio è quello di aspettare verso gli ultimi 20-30 secondi prima di prenderla.

Egg Scramble – Mettere più uova possibile nel proprio cestino. Se si hanno parecchie uova e più vantaggio consigliamo di disturbare la squadra più debole in modo che venga eliminata.

Hoopsie Daisy – Le tre squadre dovranno entrare in più cerchi possibili per ottenere la qualificazione. Visto che i cerchi sono randomici ma con schemi, consigliamo di occupare un determinato spazio fisso invece di girare per la mappa.

Fall Ball – Il calcio di Fall Guys. Due cercano di buttare il pallone in rete mentre gli altri due cercano di sabotare e parare le palle avversarie.

Hoarders – Cerca di mantenere più palloni nella tua area. Passare dall'attacco alla difesa più volte vi permetterà di prendere attivamente il livello e una buona collaborazione di passarlo.

Rock 'N 'Roll – Spingere in squadra fino alla separazione dei muri, dopo uno o due si concentrano a fermare la palla degli altri, specie se più indietro.

– Spingere in squadra fino alla separazione dei muri, dopo uno o due si concentrano a fermare la palla degli altri, specie se più indietro. Power Trip – Prendere fin da subito la batteria e percorre più strada possibile da riempire col vostro colore le caselline. Andate nella zona degli avversari, specialmente nel loro punto di partenza, in modo da cambiare il colore e di vincere il round.

Finali

La cosa più importante su Fall Guys: le corone. Stima, ricompense e titolo di campione. Cosa si vuole di più?