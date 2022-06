Final Fantasy 16: svelati i nuovi personaggi Hugo e Benedikta

Square Enix ha recentemente rilasciato nuovi screenshot e dettagli su due nuovi personaggi presenti nel trailer dell’attesissimo Final Fantasy 16, con accenni di alcuni elementi presenti nella storia.

Alla scoperta di Valisthea

Il gioco è ambientato a Valisthea, dimora dei Mothercrystals, enormi montagne cristalline che riempiono di etere le terre circostanti. Valisthea contiene un totale di sei regni, formati attorno ai cristalli. Ciascun regno ne estrae l’etere, una fonte di energia che alimenta la magia usata dagli umani. Nel corso del tempo sono state combattute delle guerre per cercare d’impossessarsene. Questi cristalli sono l’unica soluzione contro il Flagello, una nuova calamità che minaccia il mondo.

Alcuni dei regni ospitano uno o più Dominanti, ovvero coloro che hanno ereditato il potere degli Eikon, il nuovo nome utilizzato per le evocazioni in Final Fantasy 16. A seconda della cultura di un regno, i Dominanti possono essere venerati e posti in una posizione di comando, ostracizzati per i loro poteri o usati come strumenti di guerra.

I due nuovi personaggi visti nel trailer sono entrambi Dominanti: Hugo Kupka e Benedikta Harman. Hugo Kupka è il Dominante della Terra ed è affiancato dal suo Eikon, Titan. Benedikta, invece, è la Dominante del Vento affiancata dal suo Eikon, Garuda.

Nuovi possibili alleati

Sia il primo trailer che la scheda ufficiale di Clive spiegano che i Dominanti possono condividere parte del potere dei loro Eikon con gli altri. Clive ha ricevuto l’Araldo della Fenice da suo fratello Joshua, il dominante della Fenice. Nel secondo trailer, si sente Clive dire “Unisco i Dominanti… Affinché possiamo porre fine al conflitto… E trovare un nuovo ordine che possa farci rivedere un domani”.

Questo spiegherebbe perché Clive è visto equipaggiato con diversi Eikon nel trailer tra cui Phoenix, Shiva, Titan, Garuda, Odino e Ramuh. Ciò suggerisce fortemente che, nonostante alcuni di loro inizialmente siano nemici, i Dominanti si alleeranno tutti sotto Clive. Questo è quello che affermano nello specifico le schede ufficiali dei due nuovi personaggi.

Hugo Kupka

Hugo Kupka

L’ascesa fulminea del consigliere economico permanente Hugo Kupka è stata improvvisa e inaspettata. Un tempo soldato semplice qualsiasi dell’esercito repubblicano, il suo risveglio come Dominante dell’Eikon Titano l’ha proiettato alla ribalta della politica dhalmekiana, dove ha sfruttato la sua nuova posizione come uomo più potente della Repubblica per influenzare l’esercito della nazione e le decisioni politiche, ammassando così una considerevole fortuna personale. Tuttavia, sebbene si dica che chi possiede tutto non voglia nulla, Benedikta Harman gli insegnerà che i soldi e il potere non sono le uniche cose che il mondo ha da offrire.

Benedikta Harman

Benedikta Harman

È interessante notare che Benedikta è di Waloed, regno in cui anche l’attuale re è un Dominante, ma di cui ancora non si conosce l’Eikon. Potrebbe comunque essere uno quelli che abbiamo visto nel trailer di gioco: Ramuh, Odin o Bahamut.

Jill è la Dominante di Shiva

La somiglianza tra Shiva (sinistra) e Jill (destra)

Il fatto che i nuovi personaggi assomiglino tutti al loro Eikon, implica fortemente che Jill Warrick possa essere la Dominante di Shiva, data la somiglianza di entrambe.

Potete dare un’occhiata ad alcuni degli altri screenshot distribuiti da Square Enix nel loro sito ufficiale.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo finora riguardo i nuovi personaggi presenti in Final Fantasy 16. Il JRPG di Square Enix sarà disponibile su PlayStation 5 nell’estate 2023. Il produttore Naoki Yoshida ha confermato che il team di sviluppo rivelerà presto più notizie sul gioco, anche attraverso future interviste.