Fortnite: 5 motivi per vedere l’evento finale di stagione

Fortnite sta per giungere al suo finale di stagione. Scopriamo perché è essenziale tenerlo attentamente d’occhio.

Finale della guerra stagionale

Finalmente siamo giunti al termine di questa stagione e vedremo in azione le due fazioni scontrarsi apertamente sull’isola, cercandone il pieno controllo. I Sette hanno ricostruito il mitico Mecha, ma l’OI ha dal suo lato il dispositivo Doomsday posto sul Loot Lake. Intanto, nelle ultime settimane, sono spuntati dal suolo dei geyser che sembrano richiamare il Klombo ma nulla è confermato. L’OI con le sue mega trivelle stava cercando qualcosa nel terreno, scavando sempre più in profondità avrà sicuro trovato qualcosa. Che cosa avranno trovato? E poi chi avrà la meglio?

Mecha Power

L’eroe che sconfisse il mostro nel 2019 è tornato. Intravisto nelle lobby screen nelle ultime settimane, il robottone di ferro è stato ricostruito, ridipinto, equipaggiato e lucidato dai Sette. Il Mecha è pronto per tornare sull’isola di Fortnite e far vedere chi seriamente comanda all’Ordine Immaginario. Nelle ultime ore streamer da tutto il mondo (compreso il nostro Pow3rone nazionale) hanno ricevuto segmenti di un’immagine che raffigura il mega robot nella sua forma più splendida che riportiamo qui sotto.

Teaser evento finale

L’immagine sembra raffigurare i punti di forza del Mecha, evidenziate dai cerchi azzurri come se fossero degli infrarossi. Missili sul ginocchio, mitragliatrici sul petto e mini trivelle sulle spalle fanno di lui il candidato perfetto per la guerra. Una freccia segnala la zona di partenza e l’obiettivo da raggiungere. La posizione d’inizio è sicuramente il mondo raffigurato dietro le lobby dei giocatori, come già spiegato nel nostro articolo precedente, mentre la destinazione è proprio al centro dell’isola, ovvero Loot Lake. L’immagine raffigurata è evidentemente l’immagine di caricamento una volta che si avvia il gioco.

Mini-mecha

Mecha Weapons team

Il team che guiderà, sparerà e resisterà agli attacchi col Mecha sta arrivando nello shop di stanotte. Simili a dei power-ranger, le nuove skin sono il vero braccio destro del robot, capaci di guidarlo tatticamente e cambiare le sorti dell’evento. Riusciranno i personaggi a sfruttare la loro vera potenza unita al Mecha?

The Rock

Foundation

Dwayne Johnson (The Rock) sarà fondamentale per il proseguimento della storia su Fortnite. Infatti il mitico e pluripremiato attore sarà presente sul palco del Summer Game Fest il 9 giugno insieme a Geoff Keighley. Visto che SGF si terrà successivamente all’evento, possiamo prendere per buono che Fondazione e magari i Sette avranno la meglio contro l’Ordine Immaginario. Sarà veramente così?

Stagione 3

Anche se le domande sono tante, la Stagione 2 è ormai tramontata. Piena di novità, meccaniche di gioco stravolte e mappa in continuo cambiamento, hanno fatto crescere il successo intorno a Fortnite nuovamente, possiamo dire che è stata per il titolo un vero e proprio rilancio. L’evento inizierà alle ore 22.00, ma le playlist verranno disabilitate già per le 21 ora italiana.

La Stagione 3 Capitolo 3 sarà disponibile molto probabilmente domenica prossima, 4 giugno, alle 12 o 14 ora italiana, ma nulla è ancora deciso. Quello che sappiamo di certo è che più tempo dovremo attendere, più le novità saranno maggiori.