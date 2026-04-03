Finchè morte non ci separi 2, tutto quello da sapere sul sequel con Samara Weaving

Il debutto di Finchè morte non ci separi (Ready or Not) nel 2019 ha subito conquistando i fan diventando un piccolo cult nel mondo delle horror comedy ed ha consacrato la protagonista, Samara Weaving, come una delle nuove "scream queen" più amate dell'immaginario contemporaneo.

A distanza di anni, Grace (Samara Weaving) la sposa combattiva del primo capitolo torna finalmente sul grande schermo con il sequel Finchè morte non ci separi 2 (Ready or Not 2) per affrontare le conseguenze degli eventi del primo film, in un seguito che promette di espandere la mitologia della serie con una scala d'azione più vasta e sanguinosa.

Trama e trailer di Finchè morte non ci separi 2: il ritorno di Grace e la sfida al Consiglio

In Finchè morte non ci separi 2 , la trama riprende immediatamente dopo il finale esplosivo del primo capitolo.

Samara Weaving torna a interpretare Grace, che dopo essere sopravvissuta al gioco al massacro durante la notte delle sue nozze si ritrova braccata non più da una singola famiglia, ma dal "Consiglio".

Questa organizzazione occulta, deve eliminare Grace e sua sorella Faith (Kathryn Newton) per onorare un contratto demoniaco globale e ottenere il dominio assoluto.

La posta in gioco si alza drasticamente, trasformando una lotta per la sopravvivenza domestica in un conflitto internazionale gestito dal misterioso Mr. Le Bail.

Il ritorno alla regia dei Radio Silence e la data d'uscita ufficiale

Dietro la macchina da presa per dirigere Finchè morte non ci separi 2 torna il duo di registi Radio Silence, che sicuramente manterrà intatto il tono splatter e ironico dell'originale, arricchendo il cast con icone del genere come Sarah Michelle Gellar e vedremo anche la presenza di Elijah Wood e del maestro David Cronenberg.

Dopo l'anteprima mondiale al festival SXSW a metà marzo, l'attesa per i fan italiani si concluderà ufficialmente il 9 aprile 2026, data del debutto nelle nostre sale.