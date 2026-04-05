Pasqua Horror: 3 film da vedere per una Pasqua da brividi

Pasqua sta arrivando e di film per tutta la famiglia ne abbiamo parlato in questo articolo, ma se qualcuno fosse stanco di uova colorate e dolci coniglietti volesse passare una Pasqua diversa? Ecco quindi, per chi è appassionato di horror, tre film per passare una Pasqua meno zuccherosa.

Donnie Darko

Donnie, interpretato da un Jake Gyllenhaal agli albori, insieme alla sorella Maggie (ora al cinema con La Sposa!), è un adolescente problematico che vive una vita apparentemente normale nella periferia americana.

Tutto cambia quando inizia a essere perseguitato da una misteriosa figura: un inquietante coniglio gigante di nome Frank, che gli annuncia la fine del mondo.

La collina dei conigli

Questo film d’animazione di Martin Rosen, è tutt’altro che per bambini: tra scene crude, simbolismi e momenti horror, la pellicola è un racconto oscuro sulla sopravvivenza, la libertà e la brutalità della natura.

La storia segue un gruppo di conigli in fuga dalla distruzione della loro tana, alla ricerca di una nuova casa, un viaggio veramente duro e terribile.

The Bunny Man

Un gruppo di amici si ritrova bloccato in una zona isolata dopo un guasto al loro mezzo. Quello che sembra un imprevisto si trasforma presto in un incubo, quando un misterioso serial killer con indosso un costume da coniglio inizia a dar loro la caccia.

Con questa pellicola slasher concludiamo la nostra lista e vi auguriamo buone feste di Pasqua e Pasquetta!