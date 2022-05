Fortnite: annunciato l’aggiornamento di Pac-Man

Le sorprese per i giocatori di Fortnite non finiscono mai. Infatti, Epic Games ci ha da sempre abituati a continui aggiornamenti con delle skin esclusive frutto delle varie collaborazioni con molteplici produttori, tra cui Marvel, DC e tanti altri.

In passato, era già capitato che Epic Games collaborasse con altri sviluppatori di videogiochi per includerli nel loro mondo di Fortnite, come con Kratos, Aloy e Lara Croft per citarne alcuni.

Lo sviluppatore del battle royale più giocato al mondo ha annunciato una nuova sorpresa per i fan più “datati”: Pac-Man.

Nuova collaborazione per Fornite: Pac-Man

Come pubblicato sul blog ufficiale giapponese di Pac-Man, il 2 giugno ci sarà un aggiornamento che permetterà ai giocatori di Fortnite di comprare oggetti cosmetici esclusivi provenienti dall’universo della pallina gialla che ha appassionato tantissimi giocatori.

L’evento non riguarderebbe solo skin e oggetti cosmetici, ma anche sfide e modalità a tema.

Per adesso Epic Games non ha rilasciato alcuna informazione ufficiale a riguardo, se non un tweet sul profilo ufficiale di Fortnite, dove è stato mostrato anche il logo della partnership.

Su post pubblicato sul proprio blog giapponese, Bandai Namco ha precisato come la data sia soltanto indicativa, poiché questo crossover potrebbe essere rimandato. Per adesso, di certo si sa che la collaborazione Pac-man si farà senza dubbio.