Per festeggiare i 42 anni della pallina gialla più amata dai videogiocatori, l’iconico personaggio decide di fare le cose in grande stile! Tante nuove collaborazioni e sorprese a partire dal 27 maggio.

Questo venerdì infatti verrà lanciato PAC-MAN MUSEUM+, raccolta contenente 14 giochi della saga principale, alcuni di questi non sono disponibili da anni. I giocatori potranno rispolverare o addirittura scoprire questi giochi su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. La collection è supportata anche da PlayStation5 ed Xbox Series X/S, e sarà giocabile con il Game Pass dal giorno di lancio. Oltre ai diversi titoli che potranno giocare nei loro arcade virtuali, i fan potranno poi personalizzare i cabinati con tante nuove decorazioni a tema.

Ma non esiste festa che si rispetti senza “tanti auguri a te”! Per l’occasione infatti verrà pubblicato un inedito intitolato “We are PAC-MAN!”. Il brano mira a promuovere la cooperazione e la collaborazione fra le persone, in modo da allietare le proprie vite. Ad interpretare l’opera saranno rispettivamente Kaho Kidoguchi per la versione giapponese ed inglese, ed Ann Una nella sua versione cinese.

Gli invitati alla festa

Si uniranno ai festeggiamenti tante realtà e partnership differenti. Epic Games e Fortnite daranno la possibilità ai loro giocatori di festeggiare la pallina gialla con accessori a tema Pac-Man. Gli item saranno ottenibili a partire dal 2 giugno.

Ma le novità non finiscono qui! Dal 6 giugno sarà disponibile presso i rivenditori aderenti (EMEA, USA e Corea del Sud) la collezione PAC-MAN x EASTPAK, con nuove borse, valigie e astucci. Lo Yooma Urban Lodge di Parigi allestirà l’intero negozio per i festeggiamenti, trasformandosi in un labirinto di Pac-Man, dove i clienti potranno perdersi nel cortile e nei corridoi vivendo in prima persona quelle mappe che hanno amato e vissuto per anni su Arcade.

A Berlino, invece,si potrà raggiungere il Computerspielemuseum, che incoraggia tutti a rigiocare la storia, con un treno della U-Bahn 5 a tema Pac-Man.

Il treno U-Bahn 5 decorato in occasione dell’anniversario di PAC-MAN

Prevista per l’autunno/inverno, la PAC-MAN Collection in collaborazione con Sloggi sarà disponibile in diversi Paesi europei e asiatici.