Il fenomeno mondiale di Fortnite ormai è noto a tutti i giocatori. I suoi continui aggiornamenti e la sua evoluzione rappresentano ad oggi una delle parentesi più rigogliose del panorama videoludico. I suoi creatori si sono preparati ancora una volta per concludere in grande stile anche l’attuale Capitolo 3 della Stagione 2. Fortnite-Collisione si presenta ai giocatori mostrando le sue colossali novità.

A seguito dei continui update che il gioco ha ricevuto nel corso degli anni, i giocatori hanno potuto sperimentare le esperienze più svariate. Proteggersi all’interno di scudi sferici, percorrere grosse distanze con l’utilizzo di rampini, persino poter muoversi rapidamente mediante macchine e quad. Stavolta però le cose si fanno colossali.

Enormi robot in fase di assemblamento si manifestano nel trailer, in un ambiente lugubre e cybernetico. Gli eroi pronti a pilotare questi mostri corazzati fanno il loro trionfale ingresso con tute tecnologiche. L’evento Collisione avrà luogo il 4 giugno come degna conclusione dell’ultimo capitolo della Stagione 2. Per ricompensare i giocatori più audaci che effettueranno l’accesso il 4 giugno a partire dalle 14 ora italiana, il gioco fornirà loro una schermata di caricamento e un brano per lobby esclusivi.

Epic Games dimostra ancora una volta la volontà di creare eventi dalla portata mastodontica, preparandosi a riospitare competizioni dal vivo sullo sparatutto più famoso degli ultimi anni. Il prossimo evento, l’FNCS Invitational 2022, si svolgerà il 12 e 13 novembre al Raleigh Convention Center nella Carolina del Nord e avrà una quota di un montepremi di 1.000.000 di dollari