Fortnite all’olympic esports week 2023!

Fortnite, il popolare gioco di Epic Games, sarà uno dei protagonisti della settimana olimpionica degli eSport di Singapore che si svolgeranno a giugno. Grazie al riconoscimento, come eSport, dato ufficialmente dal Comitato Olimpico Internazionale il famoso Battle Royale verrà inserito nella categoria “sport shooting” (categoria inserita da quest’anno).

Per l’occasione, è stata creata un’isola personalizzata all’interno di Fortnite, dove si sfideranno i dodici migliori giocatori della Fortnite Champions Series del 2023.

L’isola sarà una vera e propria prova di abilità, in cui i giocatori dovranno dimostrare la loro precisione per conquistare la medaglia d’oro il 24 giugno 2023. Sì, perché sebbene Fortnite sia noto per la sua modalità battle royale, un punto fermo delle competizioni internazionali di eSport, l’Olympic Esports Week non includerà questa modalità di gioco. Gli organizzatori dell’evento hanno creato “l’isola di tiro sportivo ISSF”, un’isola creativa di Fortnite progettata su misura.

Purtroppo non si sa ancora se la mappa di gioco, e quindi questa modalità esclusiva, sarà accessibile a tutti dopo l’evento.

I giochi oltre Fortnite

Eccoi tutte le categorie presenti con i relativi giochi:

Tiro con l’arco presente con Tic Tac Bow

presente con Tic Tac Bow Baseball presente con WBSC eBaseball Power Pros

presente con WBSC eBaseball Power Pros Scacchi presente con Chess.com

presente con Chess.com Ciclismo presente con Zwift

presente con Zwift Danza presente con Just Dance

presente con Just Dance Motor sport presente con Gran Turismo

presente con Gran Turismo Vela presente con Virtual Regatta

presente con Virtual Regatta Tiro sportivo presente con Fortnite

presente con Fortnite Taekwondo presente con Virtual Taekwondo

presente con Virtual Taekwondo Tennis presente con Tennis Clash

Alcuni giochi sono ancora in attesa di conferma. Si tratta di grandi titoli, NBA 2K23 ed Eleven Table Tennis. L’evento si svolgerà dal 23 al 25 giugno a Singapore e i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale al prezzo di 15 dollari.

Nello stesso tempo dell’annuncio di questo grande salto per il titolo di Epic Games, Fortnite non si ferma e per celebrare lo Star Wars Day sono stati aggiunti nuovi esclusivi incarichi dedicati a Guerre Stellari. Questi permettono ai giocatori di accaparrarsi skin, picconi e cosmetici a tema attraverso un sistema analogo al classico Pass Battaglia.