Zelda Tears of the Kingdom: annunciato l’evento di lancio per il 12 maggio

Tutto pronto per l’evento di lancio di Zelda Tears of the Kingdom! Il Nintendo Treehouse andrà in onda venerdì.

Il lancio di un nuovo capitolo della saga di Zelda ha da sempre rappresentato un momento molto importante per la grande N, la quale ha sovente dedicato eventi speciali alle uscite dello spadaccino più emblematico del mondo Nintendo. Dopo aver ripercorso i tratti fondamentali della storia di Breath of The Wild, adesso la divisione nordamericana della casa di Kyoto è lieta di annunciare l’evento di lancio del nuovo Zelda Tears of the Kingdom.

Lo show avverrà in modalità digitale e avrà la forma di un Nintendo Treehouse, format parallelo al più classico Nintendo Direct ma che permette ai giocatori di volgere sguardi più dettagliati sui titoli del momento, offrendo scorci di gameplay più approfonditi su esclusive e titoli di terze parti che sbarcheranno su Nintendo Switch.

Zelda Tears of the Kingdom: cosa vedremo nel corso dell’evento?

Lo spettacolo dedicato a Zelda Tears of the Kingdom verrà trasmesso in streaming sui canali ufficiali di Nintendo e, come riferito dalla stessa, nel corso del live streaming ci sarà spazio per tanto gameplay. Evento simile è stato già svolto in occasione di Breath of The Wild, titolo uscito su consile Nintendo Wii U e Switch e che conquistò il titolo di GOTY 2017. Nel corso della diretta furono rivelati ben 25 minuti di gameplay inedito, che catapultarono i fan del mondo Nintendo in un’Hyrule nuova, selvaggia e sconfinata.

L’evento Nintendo Treehouse, organizzato da Nintendo e dedicato all’imminente Zelda Tears of the Kingdom, avrà inizio a partire dalle ore 18:45 PT di giovedì 11 maggio, corrispondenti alle 03:45 di notte (fuso orario italiano) di venerdì 12 maggio.

Appuntamento al prossimo venerdì insomma, per vivere quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la più grande esperienza Zelda fin dal suo debutto sul mercato nel lontano 1986. Cliccando su questo articolo invece, potrete scoprire il peso effettivo che Zelda Tears of the Kingdom occuperà su Nintendo Switch.