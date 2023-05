Amnesia: the bunker, nuovo video gameplay

Ad oggi, il genere horror si è evoluto tantissimo senza mai però distaccarsi troppo dalle sue origini. Tra setting spaventosi, jumpscare in ogni angolo e scarse risorse a disposizione del giocatore, sono stati creati tantissimi titoli degni di nota.

Oggi parleremo del quarto ritorno dell’amata serie di Amnesia che, a breve, sarà disponibile, Amnesia: The Bunker.

Tra i tanti giochi usciti nel corso della storia degli horror, gli amanti del genere sicuramente ricorderanno il primo Amnesia: The Dark Descent. Il titolo ha aperto la porta ad altri dello stesso genere, introducendo meccaniche di survival e puzzle ambientali.

Amnesia: The Bunker si distacca dai suoi predecessori

A differenza di The Dark Descent, A Machine for Pigs e Rebirth, Amnesia: The Bunker seguirà un approccio diverso per quanto riguarda la narrativa.

Tutti i capitoli precedenti sono fortemente legati alla storia e accompagnano il giocatore in labirinti a senso unico. Questo ha sicuramente favorito la direzione artistica, dato che ogni corridoio, grotta o cunicolo è stato creato ad hoc per questo.

The Bunker, invece, seguirà un altro tipo di visione che potrebbe essere più consistente con il setting del gioco. Come si intuisce dal titolo, in questo quarto capitolo esploreremo un bunker durante la prima Guerra Mondiale.

Entreremo nei panni di un soldato francese di nome Henri Clément, il cui unico obiettivo sarà quello di scappare da una creatura mostruosa che si aggira all’interno di questo labirintico bunker.

Invece di avere un mondo di gioco in cui ogni partita sarà identica alla precedente, in The Bunker potremo seguire la storia in maniera non lineare.

Il gioco avrà un elevato tasso di rigiocabilità, dato che ogni oggetto ed elemento chiave sarà generato randomicamente all’interno del bunker ed i vari puzzle ambientali potranno essere risolti in diversi modi.

I primi 10 minuti di gameplay

Per poter apprezzare meglio la non-linearità di Amnesia: The Bunker è stato pubblicato un breve gameplay che ci mostra tutte le novità di questo quarto capitolo.

La prima scoperta di vitale importanza è che il mostro ha paura della luce. Per questo, per ricaricare i generatori, ci potranno tornare utili delle taniche di benzina sparse per la mappa.

Ovviamente, questi generatori non rimarranno accesi per ore e il protagonista dovrà sincronizzare il suo orologio con il loro timer di funzionamento per sapere sempre quanto tempo gli rimane prima che si spengano e il mostro inizi a cacciare.

Henri ha con sé, oltre al suo orologio, una piccola torcia a molla molto rumorosa ed un revolver. Purtroppo, il fatto che sia armato non basterà a fermare la bestia ma sarà utile solo per allontanarla temporaneamente.

Data la sua rumorosità, la torcia a molla potrebbe rivelare la nostra posizione nel caso il mostro sia nei paraggi, per cui bisognerà usarla solo nei casi più estremi.

All’interno del bunker troveremo tanti soldati terribilmente dilaniati le cui targhette potrebbero tornarci utili per recuperare codici ed aprire porte o armadietti con risorse.

Come detto in precedenza, tutti i puzzle potranno essere risolti in diversi modi, per esempio alcune porte si potranno sfondare con mattoni o granate, se proprio non si trova la giusta chiave.

Come se non bastasse, il bunker pullula di terribili topi giganti, dato l’alto numero di cadaveri, che bisognerà allontanare col fuoco nel caso ci ostacolino.

All’interno di questo labirintico stabilimento, troveremo molte porte chiuse che, una volta aperte, ci permetteranno di creare dei loop per raggiungere posti più velocemente.

Analizzandole da un’altra prospettiva, le porte potranno anche essere chiuse per ostacolare il mostro e guadagnare dei minuti preziosi per sopravvivere.

Non è chiaro se la statistica della sanità mentale sarà presente in The Bunker ma, da quanto mostrato nel gameplay, aprendo il menu potremo consultare la vita di Henri in base alla sua mano. Più sarà insanguinata la mano del protagonista e più la sua prospettiva di vita sarà bassa.

Il titolo è stato definito un semi-openworld survival il cui fulcro girerà attorno alla sua rigiocabilità e alle diverse risorse che troveremo in ogni partita.

Henri non sarà l’unico ad adattarsi al bunker. Ogni decisione presa cambierà il comportamento del mostro, rendendolo più aggressivo o più tattico in base alle nostre scelte.

Siete pronti a tuffarvi in questa nuova avventura? Cosa avete dimenticato questa volta? Amnesia: The Bunker arriverà su PC, Xbox e PlayStation dal 23 maggio.