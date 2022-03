Fortnite: tutte le novità della Stagione 2

Da oggi, 20 marzo, è possibile giocare la nuova stagione di Fortnite. Il Battle Royale più famoso al mondo si aggiorna alla versione 20.00, introducendo numerose novità e cambiamenti per la mappa, aggiornando gunplay e meccaniche di gioco.

Season-evento

Tutti i più famosi leaker del mondo e la community di Fortnite si aspettavano nelle scorse settimane di vedere qualche indizio sull’inizio della nuova stagione. Per la prima volta nella storia del gioco non è successo nulla, non è uscito nessun leak e nemmeno dei teaser. L’evento classico di fine stagione non c’è stato evidentemente per un motivo ben preciso: la stagione 2 sarà un vero e proprio evento giocabile. Come anticipato nelle scorse settimane, la guerra tra Gunnar e Fondazione molto probabilmente si svolgerà per tutta la durata della stagione. Un’ulteriore conferma viene data dalla facoltà di scegliere, sbloccando tramite più donazioni cumulative di lingotti da parte della community, con quali armi aiutare una fazione rispetto un’altra. La sorte della battaglia sarà quindi in mano ai giocatori.

3 giugno

La nuova stagione appena iniziata ha già una data di fine fissata per il 3 giugno. Il 4 giugno uscirà la stagione 3, salvo eventuali ritardi. Questa season sarà più corta rispetto alla prima del capitolo, con durata di solo 11 settimane.

Carri armati ed elicotteri

Gli elicotteri sono ufficialmente tornati all’interno della mappa di gioco. I famosi Choppa hanno le stesse caratteristiche del vecchio capitolo. Novità invece per i tank, che entrano sul campo di battaglia per aiutare la guerra in atto su Fortnite. Una volta all’interno del carro armato sarà possibile sparare e guidare contemporaneamente se si è da solo, mentre la funzione sarà divisa se si è con il proprio team.

Nuove armi

Qui di seguito un elenco di tutte le armi reintrodotte all’interno del gioco:

Pompa a tamburo

Revolver

Assalto termico

Bombe rimbalzine

C4

Pesce termico

Durante il corso della stagione verranno rilasciati:

LMG

Fucile fanteria

Cecchino pesante

Le armi invece tornate nel vault, quindi non disponibili sono:

Pompa pesante

Pistola automatica

Pistola lanciarazzi

Granate appiccicose

Mappa rinnovata

Delle modifiche alla mappa sono state apportate durante l’aggiornamento 20.00. Le due fazioni in campo sembra che controllino dei territori specifici, nei quali potremo trovare delle postazioni OI oppure dei Sette molto più definiti rispetto alla scorsa stagione. Durante il corso delle settimane assisteremo ad un cambiamento tattico delle due forze, che si giocheranno ogni singolo centimetro della mappa per conquistarla.

No-building

Non si potrà costruire ed editare i primi 9 giorni della stagione 2. Fino a martedì 29 marzo non sarà abilitata la funzione di costruire, che verrà ripristinata con l’aggiornamento 20.10.