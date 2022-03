Sony ha acquisito Haven Studios

Sony ha annunciato oggi l’acquisto di Haven Studios, lo studio di sviluppo con sede a Montreal fondato da Jade Raymond, fondatrice di Ubisoft Toronto e una delle forze creative dietro il franchise di successo di Assassin’s Creed.

Dopo le recenti acquisizioni di Bluepoint Games, Housemarque, Valkyrie Entertainment e soprattutto Bungie, continua la politica d’espansione di PlayStation Studios.

Questa mossa dimostra ancora di più le intenzioni da parte di Sony di non voler replicare le enormi acquisizioni di Microsoft, ma continuando piuttosto a inglobare piccole realtà di talento che potranno crescere anche grazie alle risorse economiche del colosso nipponico.

“Haven Studios è uno studio emergente con un team eccezionalmente talentuoso, e siamo lieti di accoglierlo in PlayStation come il nostro primo studio di sviluppo di giochi in Canada. L’attenzione dello studio alla creazione di un gioco multiplayer AAA originale non solo mostrerà la potenza di PlayStation 5, ma amplierà ulteriormente il catalogo diversificato di esperienze di gioco che possono essere trovate solo su PlayStation”.



Queste le parole entusiaste di Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment dopo l’acquisizione.

Con un team di oltre 60 dipendenti in continua crescita, Haven Studios sarà il 18° studio ad entrare a far parte della famiglia PlayStation Studios.

La software house sta attualmente lavorando al suo primo progetto, un’esperienza live service costruita su un mondo in continua evoluzione.



L’organizzazione quotidiana continuerà a essere portata avanti dal team di gestione interno, però in stretta collaborazione con la dirigenza di PlayStation Studios.

I termini dell’accordo tuttavia, compreso il prezzo d’acquisizione, non sono ancora stati divulgati.