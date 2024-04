Ghostbusters in streaming: dove vedere i film sugli acchiappafantasmi

Vuoi recuperare la saga di Ghostbusters ma non sai dove vederla? Ecco dove guardare i film del franchise in streaming.

Il nuovo capitolo del franchise Ghostbusters (Ghostbusters – Minaccia glaciale) è arrivato nelle sale pochi giorni fa. Questa storia è sicuramente una delle più amate dal pubblico, ormai fissata nella mente di generazioni e generazioni.

Ad oggi conta ben 4 film appartenenti al filone originale e 1 reboot. Ma dove possono essere visti? Esistono ormai così tante piattaforme per recuperare, sia grazie al noleggio che grazie agli abbonamenti, i film nella comodità delle nostre case. Andiamo perciò a vedere dove trovare le diverse pellicole degli acchiappafantasmi.

Partiamo dal principio: Ghostbusters

Il primo film, Ghostbusters, è uscito in sala nell’ormai lontano 8 giugno 1984. Per la regia di Ivan Reitman, regista e produttore slovacco, naturalizzato canadese. A recitare nella pellicola i tre iconici protagonisti Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis.

Il film si può vedere all’interno dell’abbonamento a Disney+, ma anche su Sky e Now. In alternativa si può noleggiare su Prime video o Apple tv per €3.99.

Ghostbusters II

Il secondo capitolo, diretto sempre da Reitman e con gli stessi protagonisti, uscì in sala in 16 giugno 1989. Questo secondo capitolo venne realizzato dopo ben cinque anni dall’uscita del primo film, grazie all’accoglienza positiva del pubblico. Insomma quando ti trovi davanti ad un film che diventa così famoso e incassa 240 milioni di dollari solo negli USA, non puoi non produrre un seguito e cavalcare l’onda.

Anche in questo caso la pellicola può essere recuperata su Disney+, Sky e Now compresa nel costo dell’abbonamento. O in alternativa può essere noleggiata su Prime Video o Apple tv al costo di €3.99.

Ghostbusters: nel 2016 arriva l’ora del reboot

Dopo anni di lavoro su questo progetto arriva nel 2016 il reboot di ghostbusters. Un progetto che giocava sul successo dei primi due film, per portare in sala nostalgici e nuove generazioni. In questo film, diretto da Paul Feig, troviamo una squadra di acchiappafantasmi tutta al femminile.

Il film si può vedere all’interno dell’abbonamento a Disney+, ma anche su Sky e Now. In alternativa si può noleggiare su Prime video o Apple tv per €3.99.

Non c’è due senza tre: Ghostbusters – legacy

Nel 2021 arriva un nuovo capitolo, stavolta diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan. L’eredità degli acchiappafantasmi arriva alle nuove generazioni. Un film nel quale ritroviamo i vecchi volti, ma conosciamo anche dei nuovissimi personaggi alle prese con delle altre vicende misteriose.

Questo film può essere noleggiato su Prime Video o Apple tv al costo di €3.99.

Ghostbusters – Minaccia glaciale

Il quarto capitolo della saga è arrivato in sala una settimana fa e sarà disponibile ancora per qualche giorno al cinema qui in Italia. Al momento non è ancora noto il futuro della pellicola, sicuramente dopo la fine dei giorni di programmazione al cinema si avranno notizie su dove recuperare il film da casa. Intanto potete andare a vederlo in sala e leggere la nostra recensione.