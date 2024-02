Prime Gaming, giochi in regalo febbraio 2024

Nella giornata di ieri Amazon ha confermato la lista di titoli in regalo tramite Prime Gaming per il mese di febbraio. Il servizio in abbonamento Prime Gaming per questo mese vi offre ben 7 giochi, di cui due scaricabili già dalla giornata di ieri. Molto interessante proprio la prima uscita, il primo Fallout, potrebbe essere quindi l’occasione giusto per recuperare il capolavoro del 1997. Ma ecco quindi la lista completa dei titoli in regalo:

Fallout (GOG.com) – 1 febbraio

(GOG.com) – 1 febbraio Breakout Recharged (Epic Games) – 1 febbraio

(Epic Games) – 1 febbraio Missile Command: Recharged (Epic Games) – 8 febbraio

(Epic Games) – 8 febbraio Criminal Archives: Alphabetic Murders – Collector’s Edition (Legacy Games) – 15 febbraio

– Collector’s Edition (Legacy Games) – 15 febbraio Tempest 4000 (Amazon Games) – 15 febbraio

(Amazon Games) – 15 febbraio Blade Assault (Amazon Games) – 15 febbraio

(Amazon Games) – 15 febbraio Gravitar: Recharged (Epic Games) – 29 febbraio

Vi ricordiamo che tutti i titoli riscattati tramite Prime Gaming rimarranno nelle vostre librerie per sempre. Non sarà quindi necessario mantenere l’abbonamento ad Amazon Prime per continuare a giocare a questi titoli. Parlando sempre di giochi in regalo potreste esservi persi i titoli di PlayStation Plus di febbraio.

