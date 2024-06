Gli Anelli del Potere 2: le nuove immagini svelano gli Spettri dei Tumuli

Questa rappresentazione cattura l'essenza del male che Sauron incarna, un male che non è solo fisico ma anche seduttivo, capace di corrompere e manipolare. Nella seconda stagione, sembra che vedremo un Sauron ancora più machiavellico, impegnato in intrighi che metteranno alla prova la resistenza e la fede dei protagonisti. Charlie Vickers é quasi irriconoscibile, nelle vesti di quello che teoricamente dovrebbe essere Annatar, il signore dei doni.

Un'altra sorpresa delle nuove immagini sono gli Spettri dei Tumuli, creature spettrali e terrificanti che abitano le colline di Tyrn Gorthad. Questi spettri, evocati dal Re Stregone di Angmar, per vendicarsi della resistenza oppostagli dagli abitanti della regione; sono crudeli spiriti maligni che presero possesso delle antiche tombe, divenendo noti come Spettri dei Tumuli. L´immagine li mostra in tutto il loro orrore: figure scheletriche avvolte in sudari rosso sangue, con occhi che brillano di una luce spettrale.