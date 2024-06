Bridgerton: 5 serie tv da vedere in attesa della quarta stagione

Se avete amato la serie televisiva Netflix Bridgerton, ecco 5 serie tv da non perdere se amate il genere, in attesa della prossima stagione. Se invece volete scoprire chi sarà il protagonista di Bridgerton 4, cliccate qui.

1. La regina Carlotta, spin-off di Bridgerton

Sicuramente il suggerimento più scontato e che tanti fan della serie britannica già hanno visto. La regina Carlotta è infatti lo spin-off di Bridgerton che racconta appunto la storia di Queen Charlotte.

Carlotta viene infatti promessa come sposa del Re di Inghilterra, Giorgio, ed è costretta a trasferirsi in un paese lontano dal suo per diventare regina senza nemmeno conoscere il marito prima del matrimonio. La nobiltà inglese non è fatta da persone simili a lei, e perciò immagina che , sotto la decisione di scegliere lei come futura regina, vi sia un qualche tipo di segreto. A partire dal giorno del matrimonio tra Carlotta e Giorgio sboccerà un grande amore, che crescerà sempre di più nonostante le peripezie che andranno a svilupparsi nel corso degli episodi.

In questa serie tv troverete un amore travolgente, bellissimi costumi e ottime performance attoriali. Questa storia, essendo tratta anch'essa da un libro di Julia Quinn (autrice di Bridgerton), presenta lo stesso schema narrativo: i due ragazzi si incontrano, la storia sembra andare per il verso giusto, arriva un problema per cui i due resteranno divisi nonostante il loro amore, fino al momento di presa di coscienza di quanto il loro rapporto possa affrontare tutto. A differenza di Bridgerton qui si tratta il tema della salute mentale, e questa serie risulta molto commovente.

Come già detto gli attori protagonisti sono eccezionali, da questo punto di vista il livello è infatti superiore a Bridgerton stessa. I costumi sono in linea con quelli che abbiamo visto, così come le scenografie. Questo prodotto è perfetto per chi ha nostalgia di Bridgerton, anche perchè, grazie a dei flashforward ci riporta nelle vite di Violet, Lady Danbury e Queen Charlotte per come le conosciamo noi, e perciò approfondisce degli aspetti interessanti che non avremmo modo di vedere altrimenti. La trovate sempre su Netflix, qui potete leggere la nostra recensione.

2. Reign

Una serie televisiva che parla della Regina Maria Stuarda. La giovane Maria arriva alla corte di Francia in cerca di alleati per contendere il trono contro la reggente di Inghilterra: sua cugina Elisabetta.

Qui le tematiche affrontate spaziano da politica, religione e amore. Mary dovrà infatti risolvere i suoi problemi di cuore per combattere tutti i suoi nemici, avendo accanto a lei numerose alleate a corte. Reign è sicuramente una serie da non perdere.

3.Downton Abbey

La serie britannica per eccellenza, Downton Abbey è uno dei prodotti della serialità più interessanti e amati dal pubblico. Una storia ambientata agli inizi del novecento, che racconta le vicende di una famiglia aristocratica fittizia del Nord dell'Inghilterra. Qui si viene catapultati in un mondo che noi non conosciamo, non avendolo vissuto, ricco di dettagli bizzarri, usanze e momenti divertenti. Si parla di amore, amicizia e quotidianità. Questa serie tv è composta da ben 6 stagioni, visibili su prime video.

4.The Great

Nella mini serie The Great, disponibile su Prime Video, troverete costumi meravigliosi. Un'ottima sceneggiatura racconta la storia di Caterina La Grande, la reggente più longeva di Russia. Caterina arriva in Russia con alte aspettative sul suo futuro regno: si aspettava un Paese illuminato e moderno come quello che aveva lasciato. Vedendo che il suo regno sarebbe stato l'opposto di ciò che immaginava, Caterina medita il suicidio, ma viene bloccata da una serva che le spiega come, nel caso in cui il sovrano, suo marito, morisse, sarebbe lei a ereditare il trono. Caterina comincia così a cercare un assassino per il marito.

5.The Buccaneers