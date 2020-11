GTA V Winter Update 2020: cosa sappiamo

Il numero di giocatori presenti quotidianamente lungo le strade di Los Santos, in GTA Online, ha subito un forte incremento negli ultimi mesi, complice anche la distribuzione gratuita di GTA V ad opera di Epic Games Store (dove attualmente si trova in sconto), avvenuta qualche mese fa.

Di fatto, la modalità multiplayer di GTA V, presenta tutt’oggi una quantità di utenti piuttosto massiccia considerando che il titolo ha ormai più di sette anni. Periodo in cui Grand Theft Auto è cambiato, maturato e si è aggiornato periodicamente. L’aggiunta costante di update ha assicurato il successo a Rockstar Games.

E proprio uno dei tanti motivi per cui GTA Online vanta ancora un gran numero di giocatori è legato al lavoro messo in atto dalla software house britannica nel rilasciare aggiornamenti gratuiti, che variano il gameplay secondo modalità sempre inedite, garantendo la permanenza degli utenti nello Stato di San Andreas.

GTA V tra stagioni e rapine

L’ultimo aggiornamento rilevante di GTA V è arrivato ad agosto. Denominato GTA Online: Los Santos Summer Special ha introdotto contenuti innovativi a tema estivo, tra nuove serie di missioni, nuove modalità deathmatch e nuove gare – come Open Wheel e l’Open Wheel Race Creator – e 15 nuovi veicoli.

Prima di quest’ultimo aggiornamento, Rockstar Games aveva rilasciato importanti novità a inizio anno circa la distribuzione di una versione aggiornata di GTA V – Grand Theft Auto V Enhanced Edition – prevista per il 2021 e informazioni su un ulteriore aggiornamento del gioco, in arrivo alla fine dell’anno; un importante Winter update.

Parlando ai fan in vista del lancio di GTA Online: Los Santos Summer Special, Rockstar ha detto ai fan:

“Più tardi quest’anno i giocatori possono aspettarsi ulteriori grandi aggiornamenti per entrambi i giochi (GTA V e Red Dead Redemption 2), tra cui il più grande aggiornamento di sempre per GTA Online, con la nostra ultima versione di heists in una location completamente nuova.” (Rockstar Games 2020)

Ecco quindi che qualche settimana fa Rockstar Games conferma gli importanti cambiamenti per il suo prodotto di punta, attraverso un aggiornamento invernale di cui sappiamo molto poco – o forse no?

Sappiamo con certezza che l’aggiornamento invernale di quest’anno ricoprirà Los Santos di neve, come già avvenuto in passato, ma le domande dei fan vanno oltre lo spasso legato al lancio di palle di neve di GTA V. Di fatto, è stato annunciato che questo aggiornamento aggiungerà importanti contenuti, legati all’espansione dell’aera di gioco grazie ad una nuova modalità Rapina.

Ma prima un passo indietro. Le “rapine” o “colpi” (heists in inglese) sono missioni elaborate divise in più parti che prevedono la progettazione e successiva esecuzione di una grosso furto, ai danni di istituzioni e banche presenti nel mondo di GTA V. Le parti che compongono il “colpo” prevedono tre o quattro missioni di preparazione e una più grande e complicata missione finale che può far guadagnare al giocatore una considerevole somma di denaro, tipicamente maggiore al “profitto quotidiano” ottenuto con altre missioni.

L’intera modalità storia di GTA V ruota attorno a questo concetto e tipo di missione, ma sono state aggiunte nella modalità multiplayer solo due anni dopo l’uscita del gioco, grazie all’aggiornamento gratuito Heists update, rilasciato nel marzo 2015.

Più recentemente la presenza di colpi e rapine in GTA Online è aumentata grazie all’aggiunta di una nuova area di gioco: il Casinò e il Resort Diamond. La possibilità di rapinare l’eccentrica sala da gioco e hotel, garantita con un aggiornamento nel dicembre 2019, ha richiamato l’attenzione di molti giocatori che sono tornati a Los Santos armati fino ai denti.

Analogamente, è possibile affermare che il Winter update 2020 introdurrà un’area simile al Casinò e Resort Diamond e la possibilità di rapinarla in compagnia di altri giocatori. Trattasi quindi di un’espansione verticale dell’area di gioco, che non aggiunge luoghi, territori o isole (come spesso teorizzato) ma dà l’opportunità ai fan di esplorare edifici e ambienti solitamente chiusi o di cui l’accesso è strettamente limitato.

Data di uscita e next gen

Come si evince dalle parole stesse di Rockstar Games, sappiamo che il prossimo aggiornamento di GTA V sarà “il più grande di sempre”, quindi presumibilmente più ampio dell’aggiornamento del Casinò e del Resort Diamond del 2019. Implementerà una nuova prospettiva sulle rapine, anche se non è chiaro se si tratti di nuove rapine o semplicemente di un nuovo approccio alle stesse.

Inoltre, come già avvenuto in passato, saranno probabilmente disponibili nuovi contenuti, tra veicoli, abbigliamento ed eventualmente case e proprietà da acquistare. Elementi che, con l’imminente passaggio alle console di nuova generazione, potrebbero permettere a Rockstar Games di compiere un enorme salto in avanti con GTA Online.

Dall’annuncio all’inizio di quest’anno, Rockstar Games non ha fornito dettagli definitivi su quando attendersi questo mitico nuovo aggiornamento del gioco. Tuttavia, è possibile ipotizzare approssimativamente la data di uscita: sebbene non sia stata confermata, basandosi sul comportamento di Rockstar Games negli anni, il nuovo aggiornamento invernale non dovrebbe tardare ad arrivare, molto probabilmente entro la prima settimana di dicembre.

La logica vorrebbe che Rockstar Games annunciasse la data di uscita del Winter update secondo le stesse modalità che ha riservato per lo scorso aggiornamento invernale. In tal caso, l’annuncio sarebbe previsto per il 5 dicembre e l’ipotetica data di uscita per il 10 o 12 dicembre (ad oggi, non ci sono stati leak e fughe di notizie a conferma di contenuti e distribuzione).

È possibile quindi immaginare una tempistica analoga, ma senza alcuna promessa: ricordiamo infatti che la distribuzione di Cyberpunk 2077 è stata rimandata al 10 dicembre. Magari Rockstar Games eviterà di accavallarsi con l’uscita di un gioco così atteso?

