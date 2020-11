APEX Legends: 3 cimeli di famiglia anticipati e desiderati

I cimeli di famiglia sono la classe di oggetti più rari di APEX Legends. Il prodotto di Respawn è uno di quei giochi che portano guadagni stratosferici ai publisher tramite la vendita di cosmetici. Secondo autorevoli analisi finanziarie APEX ha guadagnato quasi 1000 dollari al minuto nel corso del 2019 e si è stanziato al decimo posto della classifica dei giochi più redditizi dell’anno. Fino ad ora sono stati rilasciati 7 cimeli di famiglia:

Kunai di Wraith

Ascia di Bloodhound

Batòn di Lifeline

Guantoni di Pathfinder

Coltello a farfalla di Octane

Statuetta di Mirage

Martello di Caustic

Ciascuno di essi comprende delle affascinanti e curate animazioni, una posa per il banner e un frase. Qualsiasi giocatore assiduo del battle-royale di Respawn brama di ottenerne almeno uno, ma l’estrema rarità rende questi oggetti inestimabili.

Data-miner e leaker sono continuamente alla ricerca di novità riguardanti i cimeli che in futuro si uniranno alla collezione. Ad ogni “evento collezione” gli sviluppatori ne confezionano uno nuovo che va ad aggiungersi ai precedenti.

Andiamo a vedere quali, secondo le previsioni, saranno i prossimi cimeli di famiglia dei personaggi di APEX Legends.

APEX Legends: scoperti nuovi cimeli di famiglia

Tra i personaggi candidati a ricevere il prossimo cimelio vi sono: Bangalore, Gibraltar e Wattson. Su internet circolano da tempo informazioni, immagini e indiscrezioni rispetto ad oggetti associabili ad una di queste 3 leggende.

Il leak più clamoroso riguarda sicuramente Bangalore. Il celebre data-miner Biast12 ha addirittura ricavato dal codice di gioco il modello del cosmetico in questione.

Il concept sembra quindi completato, si tratta solo di capire quando gli sviluppatori decideranno di pubblicarlo. Ma a quanto pare non è l’unico tra i cimeli di famiglia a comparire già nel codice di gioco.

Gibraltar è un altro personaggio estremamente celebre tra giocatori di qualsiasi livello. Dalle pubbliche alle partite competitive, il colosso è tra le leggende più scelte. In virtù di ciò è da tempo che i fan sperano in un cimelio confezionato per lui.

Biast12 ha informazioni in merito anche a questo e nelle ultime ore ha mostrato ai suoi follower anche il modello dell’arma che con tutta probabilità impugnerà Gibraltar.

Un’arma che abbiamo già intravisto durante la missione a fumetti della Stagione 6. Anche questo sembra dunque essere un concept parzialmente completo, ma ancora non abbiamo informazioni riguardo al rilascio.

Per quanto riguarda Wattson, invece, non sono comparse in rete immagini ufficiali o ottenute dal codice dci gioco. Indiscrezioni riguardo a questo cosmetico hanno iniziato a circolare sin dalla terza stagione, ma non sono giunte conferme in tal senso.

Un fan ha realizzato un modello possibile, dall’aspetto accattivante, che ha già fatto innamorare i fan della dolce ingegnere. In particolare questo cimelio fanmade sarebbe un taser elettrico, in perfetta linea con le caratteristiche e il background della leggenda. Reddit e Twitter sono state oggetto di lunghe discussioni in merito.

Fan-concept di uno dei cimeli di famiglia anticipati (reddit)

Secondo le tempistiche vigenti, viene rilasciato un heirloom a stagione. Durante la sesta è stato rilasciato il martello di Caustic che ha riscosso un discreto successo. Non è facile stabilire quale sarà il prossimo ma è molto probabile che sarà dedicato ad uno dei tre personaggi sopra descritti.

Secondo quanto riportato da Biast12 sembra essere Bangalore la più quotata. Tuttavia le informazioni di cui dispongono i data-miner sono spesso soggette ad errori o cambi di programma dello studio di sviluppo. La presenza del codice dedicato non assicura l’imminente rilascio.

La Stagione 7 è in dirittura d’arrivo e promette di rivoluzionare il gioco. Se vuoi scoprirne i segreti dai un’occhiata al nostro articolo dedicato. Horizon è pronta a dominare su Olympus.

