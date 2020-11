Aspettando Mortal Kombat 11 Ultimate – Top 10 personaggi Ospite

Mortal Kombat è un videogioco sviluppato dalla Warner Bros Games, noto a tutti per la sua incredibile violenza, che lo differenzia dagli altri giochi di lotta. Ma a dare personalità al picchiaduro non è solo la sua esagerata brutalità, ci sono anche degli incredibili quanto strani personaggi.

Ninja, Cyborg, cowboy, dei e non morti sono solo la punta dell’iceberg dei personaggi di Mortal Kombat. Ad accompagnare questi stramboidi nel corso dei giochi ci sono stati alcuni personaggi Ospite. Questi ospiti sono esterni al mondo di Mortal Kombat, bensì vengono da film, fumetti e altri videogiochi.

Diamo un’occhiata insieme ai migliori Guest che la saga ha ospitato nel corso di tutti questi anni.

10 – Freddy Krueger – Mortal Kombat (2011)

Freddy Krueger, personaggio della saga horror Nightmare, è uno dei DLC del reboot di Mortal Kombat del 2011. Fred ha l’estetica del remake del 2010, e, invece di avere un solo guanto dotato di artigli, sua caratteristica, ne ha due. Il suo gameplay è costituito da teletrasporti, metodi per stordire l’avversario, nel suo caso far addormentare, e combo rapide e dolorose.

Freddy Krueger risulta un vero e proprio incubo per gli avversari, seminando il terrore come è solito fare nei film in cui appare. Il demone di Nightmare è il primo personaggio proveniente da una pellicola cinematografica a essere presente nel picchaduro.

Se siete interessati a saperne di più su Freddy e i suoi film, qui trovate ciò che fa per voi.

9 – Jason Vorhees – Mortal Kombat X

Jason Vorhees, il non-morto dell’horror cult Venerdì 13, è il primo di ben 4 personaggi del cinema horror ospiti nel decimo capitolo di Mortal Kombat.

Silenzioso e inquietante come sempre, Jason è un lottatore lento ma letale. Il suo moveset è composto da attacchi molto potenti e combo brutali. Avendo a disposizione il suo migliore amico, il machete, l’assassino è un vero e proprio pericolo per i suoi avversari.

In qualità di non-morto, Jason non sente dolore, e questa particolarità è rappresentata nel videogioco con una resistenza superiore persino agli standard di Mortal Kombat, e dalla capacità di ritornare in vita anche dopo che la barra degli HP ha raggiunto la fine. Un vero terrore per l’avversario.

8 – Alien – Mortal Kombat X

Il temibile Alien, proveniente dall’omonima saga cinematografica, e anche videoludica, fa la sua comparsa in Mortal Kombat X.

Lo Xenomorfo fa parte del secondo pacchetto di contenuti scaricabili e porta con sé tutta la ferocia che l’ha reso un’icona del cinema.

Il sangue acido, la coda spinata e il chestbuster sono tecniche da combattimento che l’alieno può utilizzare per uccidere i suoi nemici. Ma ci sono delle novità. Con l’assunzione di un Tarkatan, specie di cui fa parte il personaggio Baraka, la creatura ha a disposizione le lame tarkatan con cui affettare e impalare i malcapitati.

In una delle due fatality a disposizione dell’alieno, la Regina fa la sua comparsa, dando il colpo di grazia all’avversario sconfitto e regalandogli una terribile morte.

7 – Predator – Mortal Kombat X

Predator, il cacciatore extraterrestre è l’ultimo dei personaggi di questa classifica a far parte del cinema horror e ad aver fatto la sua comparsa in Mortal Kombat X. Gli Yautja sono una specie aliena appartenente al film Predator, intenti a cacciare le altre forme di vita dell’universo che ritengono ostili.

Il Predator nel picchaduro ha a disposizione tutto il suo arsenale composto da tecnologia avanzata, mimetismo e armi da fuoco. Il cacciatore alterna tutti i suoi strumenti per avere la meglio sul campo di battaglia: piazza trappole, fa fuoco con i suoi cannoni energetici e diventa persino invisibile. Una volta vinta la battaglia, egli raccoglie il teschio del suo avversario, aggiungendolo alla sua personale collezione.

Lo scontro fra il Predatore e l’Alien visto nel film Alien VS Predator è quindi ancora aperto, ma solo una delle due specie aliene potrà definirsi dominante.

6 – Robocop – Mortal Kombat 11

Robocop, il poliziotto robot proveniente dall’omonimo film d’azione, è presente in Mortal Kombat 11 come DLC.

Alex Murphy è un agente di polizia, che in seguito a uno scontro con una banda di criminali, viene ucciso. Una potente organizzazione gli dà nuova vita all’interno di un corpo cibernetico, facendolo diventare Robocop.

Uscito insieme all’espansione Aftermath, lo sbirro utilizza tutta la sua brutalità poliziesca per trionfare in combattimento.

Con una vasta varietà di armi da fuoco, il tutore della legge è un esperto del combattimento a distanza, utilizzando pistole e fucili per non far avvicinare l’avversario. In qualità di poliziotto robot dispone di altri strumenti adatti al combattimento corpo a corpo, come uno scudo per allontanare il nemico o un lanciafiamme nelle situazioni più impegnative.

Vivo o morto, l’avversario andrà con lui.

5 – Joker – Mortal Kombat 11

Al principe dei clown non bastava Injustice, no, il suo ego l’ha fatto arrivare persino in Mortal Kombat.

Non servono presentazioni, Joker è l’arcinemesi di Batman. Diventato un personaggio cult della cultura pop, nel 2019 è stato girato persino un film che lo ha visto come protagonista. Il pagliaccio è una vera e propria spina nel fianco da affrontare. Con il suo bastone copre una buona porzione del campo di battaglia e non ha problemi negli scontri a distanza, grazie alla sua pistola, qui mascherata con un curioso travestimento da Batman!

Ma il supercriminale dispone di molti altri assi nella manica. Esplosivi a molla e ostaggi sono fra le strategie che Joker è disposto a utilizzare per assicurarsi la vittoria.

Se dovete affrontare il clown, siate pronti a tutto, o sperate che l’uomo pipistrello vi salvi!

4 – Terminator – Mortal Kombat 11

T-800, anche noto come Terminator, è un cyborg proveniente dall’omonimo film. Arrivato dal futuro, la macchina ha lo scopo di distruggere l’umanità e chi minaccia Skynet, il suo creatore.

Arriva su Mortal Kombat con le stesse fattezze del film, quelle di Arnold Schwarzenegger, qui in veste di sé stesso in Terminator – Destino oscuro. La macchina del futuro ha con sé il suo iconico fucile a pompa e, in combinazione con altre armi e delle devastanti prese, si rivela come un lottatore adatto a chi non ha fretta e che premia i giocatori pazienti. Se sconfitto, il Terminator perderà il suo travestimento umano, mostrandosi come la letale macchina quale è.

Nel doppiaggio italiano di Mortal Kombat, è doppiato da Alessandro Rossi, stabile doppiatore di Schwarzenegger.

3 – Spawn – Mortal Kombat 11

Spawn è un personaggio dei fumetti creato da Todd McFarlane. Richiesto come ospite dai fan sin dai tempi di Mortal Kombat: Deception (2004), fa il suo ingresso nell’undicesimo capitolo del più violento picchiaduro di sempre.

La sua vera identità è Al Simmons, un agente della CIA, che, in seguito al suo decesso, fa un patto con una creatura infernale per rivedere sua moglie. L’accordo non procede come sperato, e Simmons diventa una creatura al servizio degli inferi.

L’arsenale di Spawn ha tutto, davvero tutto. Mitra, catene, spadoni, asce, proiettili di energia e persino il suo mantello può diventare un’arma. Con un’armeria a disposizione, i poteri infernali e una grandissima determinazione, il campione degli inferi si è rivelato essere un combattente formidabile.

Keith David, doppiatore del personaggio nella serie animata del 1997, fa il suo ritorno nel doppiaggio originale.

Ecco il tralier del personaggio con in sottofondo un brano dei Trivium. Un mix perfetto.

2 – Kratos – Mortal Kombat (2011)

Kratos, il celebre protagonista della saga God of War, fa la sua apparizione nel nono episodio di Mortal Kombat, in esclusiva per Playstation.

Il fantasma di Sparta e il suo videogioco d’origine sono noti ai videogiocatori per la spettacolarità e la brutalità presenti. La sua presenza in un gioco come Mortal Kombat è una scelta a dir poco azzeccata.

Kratos è presente nella versione di God of War III, con poteri e armi di quel capitolo. Le Lame dell’Esilio sono, come sempre, la sua arma principale; affiancate dall’Arco di Apollo, i Guantoni di Ercole, lo Spadone di Zeus e altre armi che il guerriero ha strappato dalle fredde mani di qualche dio greco.

Il gameplay dello spartano è fedelissimo a quello del gioco da cui proviene. Gli stessi attacchi e le combo che Kratos utilizza contro le legioni di Zeus fanno ritorno, insieme ai quick time event: tasti che compariranno sullo schermo per rendere le mossa più potente.

Se fossi in Raiden, il dio del tuono, e venissi a conoscenza che Kratos è nei paraggi, mi ritirerei nel reame più lontano possibile!

1 – Rambo – Mortal Kombat 11

Vivi per niente o muori per qualcosa. John Rambo

John James Rambo è un personaggio noto per la serie cinematografica Rambo.

John Rambo è un soldato che durante gli eventi del primo film del 1982 viene catturato da alcuni vietnamiti. Poco dopo la cattura, i soldati del Vietnam però si rendono conto di aver fatto il più grande, e ultimo, errore della loro vita. Il militare dispone di tutto ciò che serve per vincere una guerra. Il suo coltello è la sua arma principale, ma fa uso anche di un arco, di trappole, esplosivi, fucili, sassi e addirittura la capacità di mangiare insetti per curarsi. Insomma Rambo è il kombattente perfetto.

Non solo le sembianze che ha nel gioco sono quelle di Sylvester Stallone, nel doppiaggio originale, l’attore presta anche la sua voce al personaggio.

Rambo farà il suo debutto il 17 novembre assieme a Rain e Mileena nel Kombat Pack II e con Mortal Kombat 11 Ultimate, la versione definitiva del gioco.

