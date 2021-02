Guilty Gear Strive – Tutto quello che c’è da sapere prima della Beta

Guilty Gear, il pi√Ļ noto fra i picchiaduro sviluppati da Arc System Works sta per tornare in questo 2021 con Guilty Gear Strive. Si tratta di un gioco completamente nuovo, con grafica e asset diversi da quelli del suo predecessore: Xrd. Questo mese, il 18 Febbraio per la precisione, √® prevista una Open Beta del gioco alla quale √® possibile iscriversi sul sito Bandai Namco. Ecco cosa c’√® da sapere sul gioco e sui contenuti della Beta.

Il Gameplay

Guilty Gear Strive

Il picchiaduro mantiene lo stile di gioco di lotta in 2D e non presenta meccaniche fresche che possono alterare il sistema di combattimento che ha dato identit√† alla saga, ma questa volta si presenta con un gameplay meno complesso e pi√Ļ adatto ai neofiti. In questo modo, Arc mira a conquistare i casual non esperti dei picchiaduro e a compiacere i veterani che sono stati vicino al franchise durante il suo percorso. Combo lunghe e impossibili ora fanno spazio a combo pi√Ļ brevi, incentrando il piano di gioco sulla strategia, l’utilizzo dell’attacco al momento giusto e il tempismo.

Ecco un video che mostra il gameplay

Gameplay di gioco

Fra le novit√† di Guilty Gear Strive, c’√® il ”Wall Break”, ovvero la possibilit√† di ”rompere il muro” quando un giocatore si trova ai margini dello stage, scaraventandolo via e portando lo scontro in altri luoghi. Novit√† anche per il comparto online con l’introduzione del Rollback, la tipologia di netcode pi√Ļ adatta per i picchiaduro.

La Grafica

Nagoryuki in Guilty Gear Strive

Arc System Works si √® fatta una reputazione nell’industria videoludica per il suo utilizzo del cel-shading, dando vita a comparti artistici di altissima qualit√† come quelli visti in GranBlue Fantasy VS o Dragon Ball FighterZ. Tuttavia con Strive si sono superati, i modelli dei personaggi, per quanto fatti in 3D, sono indistinguibili da dei disegni animati e le espressioni di questi ultimi sembrano davvero dar loro vita. Con giochi di camera e animazioni di primo rango, Strive risulta un vero piacere da guardare sia per il giocatore che per lo spettatore.

L’Incredibile Grafica Di Guilty Gear Strive Strive

Si pu√≤ dire che Guilty Gear Strive sia il punto d’arrivo per la grafica cel-shading.

Il Roster

Alcuni Personaggi Che Compongono Il Roster

Il roster iniziale di Guilty Gear Strive √® composto da 15 personaggi, superiore agli 11 di GranBlue ma inferiore ai 24 di Fighter Z (quest’ultimo era un 3 vs 3, tipologia di picchiaduro che necessita di molti personaggi). Il cast √® composto principalmente da volti noti, Sol Badguy, Ky Kiske e altri personaggi presenti sin dal primo capitolo insieme a qualche esponente di Xrd. Ad accompagnare le vecchie glorie ci sono due personaggi: Nagoriyuki e Giovanna. Il primo √® un samurai vampiro armato di katana (e non credo serva dire altro) mentre la seconda √® la guardia del corpo del presidente degli Stati Uniti, affiancata in battaglia dal suo spirito animale.

Giovanna In Strive

Ecco il roster svelato fin ora:

Sol Badguy Ky Kiske May Axl Low Chipp Zanuff Potemkin Faust Millia Rage ZATO=1 Ramlethal Valentine Leo Whitefang Nagoriyuki Giovanna Anji Mito ???

I personaggi sono 15, ma per ora l’ultimo membro del roster non √® stato ancora svelato e ci tocca aspettare per scoprirne l’identit√†. Come ormai √® prassi per i giochi di lotta, ci saranno Season Pass che aggiungono altri personaggi, ed il primo pacchetto √® gi√† stato annunciato e includer√† i primi 5 lottatori DLC.

La Beta

Zato=1 In Strive

Lo scorso Ottobre c’√® gi√† stata una Closed Beta, ed in quanto tale, riservata a pochi in modo da far mettere loro mano su una versione iniziale del gioco. Il 18 Febbario ci sar√† invece una Open Beta aperta a tutti i giocatori che saranno invitati in seguito all’iscrizione sul sito Bandai Namco.

Per essere una Beta √® davvero ricca di contenuti. Oltre agli scontri online contro altri giocatori, √® presente il Versus in locale e persino la modalit√† allenamento insieme al tutorial per fare pratica prima di affrontare incontri reali. I personaggi giocabili in questa Open Beta sono 13, tutti quelli sopracitati esclusi Anji Mito e l’ultima incognita.

Per chi prenota il gioco in versione digitale invece √® garantito l’invito all’Open Beta, oltre alla possibilt√† di cominciare a giocare dal 17 Febbraio. Non √® necessario possedere il PlayStation Plus per giocare alla Beta. I dati di gioco non saranno trasferiti nella versione finale.

Infine, la Beta non è giocabile su PC, ma solo su PS4 e PS5.

Pronti a combattere

Ky In Strive

Questo √® tutto quello che c’√® da sapere su Guilty Gear Strive, il picchiaduro pi√Ļ atteso del 2021 in uscita il 9 Aprile su PS4, PS5 e PC. Per i possessori del gioco in versione PS4 sar√† disponibile l’upgrade next-gen gratuito.

