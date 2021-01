GTA Online – The Cayo Perico Heist: prime impressioni

Nelle scorse settimane avevamo analizzato la comunicazione di Rockstar Games in merito al nuovo winter update di GTA V. Oggi, a quasi un mese dall’uscita della più grande espansione gratuita di GTA Online, The Cayo Perico Heist, cerchiamo di capire in che modo è cambiata l’esperienza multigiocatore di Grand Theft Auto. Ma prima, un passo indietro.

Quando fu distribuito per la prima volta, sette anni fa e poche settimane dopo l’uscita di GTA V, GTA Online si presentava come una componente multigiocatore instabile, tra bug, glitch ed errori di gioco. Capitava spesso che i giocatori perdessero progressi, soldi e punti esperienza. Sette anni dopo, grazie a numerosi aggiornamenti, patch, DLC e miglioramenti, quei problemi sono un lontano ricordo. GTA Online attira ancora milioni di giocatori di tutto il mondo e continua a rinnovarsi, recentemente grazie all’espansione più grande mai realizzata: The Cayo Perico Heist.

Immagine Promozionale Di Gta Online

Oltre a essere la più grande e ambiziosa rapina di GTA Online, The Cayo Perico Heist è anche il primo contenuto di GTA la cui narrazione è ambientata al di fuori degli Stati Uniti (una mossa simile a quella attuata per una parte della storia di Red Dead Redemption 2) e sulla nuova isola di Cayo Perico sarà possibile giocare una nuova modalità Rapina. Dopo anni passati a riempire la città di Los Santos di veicoli aerei e carri armati, Rockstar Games ha deciso di spostare la sua attenzione su un altro posto.

Benvenuti a Cayo Perico

L’attenzione (e il gameplay) si è quindi spostata dalla penisola di San Andreas alla nuova isola tropicale, ma anche Los Santos ha ricevuto insieme a The Cayo Perico Heist, un importante update riguardante la musica. Di fatto, l’integrazione del nightclub Music Locker sotto il casinò e resort Diamond è il luogo in cui la nuova Rapina viene attivata, presentandovi Miguel Madrazo, il figlio del giĂ noto boss di GTA V, incaricato di far fuori El Rubio. Da lì si passa all’acquisto di un sottomarino russo di seconda mano e si parte per i Caraibi.

Immagine Di Gioco Di Gta Online

L’isola di Cayo Perico è un luogo vasto e, come Los Santos, brulica di vita. Ma invece di sconosciuti che passeggiano lungo la Vinewood Boulevard in modo ripetitivo, Cayo Perico ha un lato nascosto. In superficie è un paradiso dove rinomati DJ di fama mondiale suonano tutto il giorno alle feste in spiaggia (fare da “roadie” per il techno outfit Kienemusik è uno dei modi per intrufolarsi sull’isola, per esempio), ma le torri di guardia e le pattuglie che coprono le piste sterrate dell’isola suggeriscono un lato piĂą oscuro di Cayo Perico.

Esplorare l’isola è essenziale se si vuole avere migliori chance di raggiungere El Rubio. Ci sono nascondigli di armi che si possono razziare o distruggere, zone che, con la giusta attenzione, potrebbero avere un impatto su come si svolge la rapina (ad esempio esplorando determinate zone sarĂ possibile avviare una fase preparatoria della Rapina, facendo atterrare un elicottero con la squadra).

La Mappa Dell’Isola Di Cayo Perico In Un Briefing Pre-Missione

Nel cuore dell’isola si trova la villa di El Rubio, al centro di un complesso molto sorvegliato. Oltre a telecamere e torrette, il boss malavitoso dispone di un esercito armato fino ai denti, in sovrannumero rispetto al territorio che difende. La squadra di quattro giocatori – o il singolo giocatore – avrĂ sicuramente del filo da torcere fino alla fine.

Inoltre, ci sono molti modi diversi per divertirsi sull’isola, sia che si tratti di fare irruzione nei nascondigli segreti di El Rubio alla ricerca di preziose opere d’arte, sia che si tratti semplicemente di mettere il lavoro in attesa e rilassarsi a una festa sulla spiaggia.

Immagine Di Gioco Di Gta Online – The Cayo Perico Heist

La nuova location di GTA Online e la nuova rapina ci hanno sorpreso, riuscendo ad approfondire la narrazione del gioco anche anni dopo la sua prima distribuzione. Cayo Perico è un luogo ricco di misteri e può portare ingenti guadagni ai giocatori che partecipano alla rapina. La nuova componente musicale insieme ai veicoli, agli aerei e alle armi disponibili la rendono un’esperienza sicuramente da provare.

Purtroppo però, oltre alla modalità Rapina dedicata, non è possibile esplorare Cayo Perico in Free Mode e questo è l’unico e grande problema della più grande espansione di GTA Online.

Cosa ne pensi? Vota ora!