Hades 2: l’annuncio ai the game awards!

Con sorpresa di molti, Supergiant Games ha annunciato il sequel di Hades, titolo rogue-like uscito il 6 dicembre 2018, oggi presente su tutte le console. Ricordiamo che il primo Hades ai The Game Awards del 2020 vinse ben due premi come miglior Indie e miglior Action.

Il gioco verrà pubblicato in accesso anticipato nel 2023, ma Supergiant Games ci lavora già dal 2021.

La protagonista sarà la principessa Melinoë, sorella del famoso Zegreus e figlia di Ade, protagonisti del primo capitolo. Durante lo show è stato mostrato un trailer animato adattato da Grackle, insieme ad alcuni spezzoni di gameplay piuttosto simili al suo predecessore, così come il motivo musicale di sottofondo.

Come si vede nel video, la protagonista sarà costretta a discendere gli inferi per affrontare Crono, il nuovo antagonista pronto a dichiarare guerra all’Olimpo. Il titolo uscirà su PC e console, ma ad oggi non si ha una precisa finestra di lancio (forse potremo vederlo completo nel 2024).

Sul sito ufficiale del piccolo studio californiano è possibile iscriversi ad una mailing list per ricevere aggiornamenti sul titolo. Supergiant Games iniziò le sue pubblicazioni con Bastion nel lontano 2011, per poi pubblicare anche Pyre, Transistor e infine Hades (il loro titolo di maggior successo).

I titoli di questo piccolo team di sviluppo sono noti per una direzione artistica affascinante, per esempio in Hades vediamo le divinità greche ridipinte con uno stile di disegno più moderno, ma fedele alle personalità pittoresche dell’Olimpo.

Sebbene molti rogue-like sono noti per la loro difficoltà, in realtà il primo Hades può essere alla portata di tutti, in quanto esiste una “modalità Dio” che limita i danni ad ogni run. Si suppone che questa modalità sarà presente anche nel sequel, quindi se volete recuperare il primo Hades non fatevi spaventare! Persino chi non era mai stato avvezzo ai rogue-like si è fatto rapire da questo titolo.

In attesa di nuove notizie, auguriamo al team di Supergiant Games un buon lavoro, non vediamo l’ora di ritornare negli Inferi!