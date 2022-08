Half-life 2 vr: annunciata la beta per settembre

Half-Life 2: VR è la mod in versione headset del noto FPS targato Valve Corporation, scaricabile gratuitamente per tutti coloro che possiedono già una copia di Half-Life 2. Recentemente, un post pubblicato dal Source VR Mod Team ha dichiarato che la open beta sarà accessibile da settembre di quest’anno, giocabile sia con SteamVR che con tutti gli altri visori supportati da Steam. La saga di Half-Life è considerata ancora oggi una delle più rivoluzionare, riuscendo anche a ottenere un clamoroso sequel in VR sotto forma di Half-Life: Alyx nel 2020.

Questo è ciò che il team di sviluppo ha dichiarato riguardo a Half-Life 2: VR:

“Half-Life 2: VR è stato originariamente approvato su Steam nel 2017. Da allora ha attraversato un periodo di sviluppo d’inferno ed è stato quasi abbandonato. Nel luglio 2021, nuovi membri del team hanno riportato in vita il progetto, che ora è vicino alla pubblicazione.”

Il team ha inoltre aggiunto: