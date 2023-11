Assassin’s Creed Nexus VR! Da oggi è realtà!

Ci chiedevamo se e quando un gioco come AC sarebbe mai stato trasposto per VR. Siamo stati accontentati con Assassin’s Creed Nexus VR. Una entusiasmante avventura disponibile dal 16 novembre. Acquistabile sul Meta Quest, Quest VR Games e Meta Store al prezzo di $39.99.

Tramite il canale YouTube di IGN, Ubisoft aveva pubblicato un nuovo gameplay trailer di Assassin’s Creed Nexus. Che aveva fatto ben sperare a tutto il pubblico.

Il filmato presenta sequenze di gameplay ambientate in Italia e in Grecia, rispettivamente nei panni di Ezio Auditore e Kassandra. Che ci offrono un assaggio di quello che ci aspetta nel gioco, che sembrerebbe incorporare in maniera molto convincente le meccaniche classiche di combattimento. Come in ogni Assassin’s Creed che si rispetti stealth e parkour la fanno da padrone. In un’esperienza in realtà virtuale con visuale in prima persona!

L’esperienza VR!

Assassin’s Creed Nexus sarà nostalgico?

Assassin’s Creed Nexus è il nuovo capitolo della serie Ubisoft interamente in realtà virtuale. Nel gioco vestiremo i panni di Ezio Auditore (Assassin’s Creed 2, Brotherhood e Revelations), di Connor (Assassin’s Creed 3) e Kassandra (Assassin’s Creed Odyssey). E per chi si stesse ponendo la nostra stessa domanda la risposta è: si! AC Nexus come avete letto fornirà nuove trame e nuovi ricordi ai già citati e giocati protagonisti.

Meccaniche di gioco

CORSA ACROBATICA: vivi l’emozione della corsa acrobatica libera in grandi mappe aperte. Esplora l’Italia del Rinascimento, l’Antica Grecia e gli Stati Uniti coloniali. Immergiti nella Storia mentre interagisci con personaggi non giocanti e figure storiche come Leonardo da Vinci.

COMBATTIMENTO: sfodera la lama celata con un movimento del polso. Usa le mani per parare, schivare, contrattaccare e affrontare tanti nemici diversi. Immergiti nell’azione con armi diverse, tra cui arco e frecce, spade, pugnali da lancio, tomahawk, balestra, lama celata e bombe, che si integrano nell’avatar del tuo corpo.

FURTIVITÀ: attacca il nemico alle spalle o sorprendilo con un assassinio in volo. Evita i nemici mimetizzandoti tra la folla oppure distraili con oggetti presenti negli ambienti.

Assassin’s Creed Nexus VR contiene tutti i pilastri della serie, incluso il Balzo della fede. Diventa un Assassino, scegli come affrontare le missioni e poi muoviti furtivamente, esplora e combatti in mappe aperte in una campagna indimenticabile.

Questa è la descrizione data dagli sviluppatori del gioco, sarà interessante.

