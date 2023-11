Harry Potter: la classifica dei film, dal peggiore al migliore

Harry Potter è un successo a 360 gradi senza tempo: non solo i libri scritti dalla autrice JK Rowling sono ancora tra quelli più venduti al mondo, ma anche le pellicole, nonostante siano passati più di 10 anni dall’ultima, ancora sono tra i film più visti di sempre.

Perché non fare allora una classifica dei film di Harry Potter per invogliare, ancora una volta, i fan a godersi questa intramontabile saga? Ecco i film classificati dal peggiore al migliore, secondo noi.

8. Harry Potter e la camera dei segreti

Chris Columbus (primi due film di Mamma ho perso l’aereo) torna a dirigiere quella che è la seconda pellicola della saga. Il regista ha infatti diretto anche Harry Potter e la pietra filosofale, ma mentre il primo film lasciava letteralmente a bocca aperta, in questo caso le cose cambiano.

Benché il regista ricalchi perfettamente quelli che sono gli avvenimenti del libro, sembra che abbia perso il mordente iniziale, non riuscendo a far trapelare le vere emozioni dei personaggi, soprattutto di Harry che nella controparte cartacea è seriamente ossessionato dal poter essere lui l’erede di Serpeverde.

7. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Si, stiamo andando controcorrente. Il film diretto da Alfonso Cuaron ha sicuramente ottenuto il plauso della critica e dal fandom, rappresentando molto bene gli eventi del terzo libro e regalandoci delle ottime interpretazioni come quelle di Gary Oldman (Sirius Black) e David Thewlis come Remus Lupin.

Nonostante questo, il film secondo noi manca di narrare parti indubbiamente fondamentali ai fini della trama, come il terrore di Harry per i dissennatori e gli eventi riguardanti i malandrini. La pellicola a volte sembra correre troppo, nonostante la sapiente regia.

6. Harry Potter e il calice di fuoco

Il calice di Fuoco

Al sesto posto di questa classifica, il quarto film della saga! Qui i nostri giovani protagonisti cominciano a diventare grandi e ad affrontare pericoli sempre peggiori.

Harry viene scelto per partecipare al torneo tre-maghi e si trova a dover affrontare tre pericolose prove. La prima, quella del drago, è una delle scene più elettrizzanti dell’intera saga e il finale con il ritorno di Voldermort lascia gli spettatori senza fiato! Purtroppo l’ultima prova, quella nel labirinto, pecca di interessanti prove e creature al suo interno, facendo perdere a questa pellicola diversi punti.

5. Harry Potter e i doni della morte – Parte 1

David Yates alla regia ha creato non poche discussioni da parte dei fan in questa pellicola, soprattutto per il fatto che la trasposizione del romanzo de I doni della morte è stato diviso in due pellicole. I fan infatti sostengono che la prima parte non abbia senso, in quanto succede davvero poco.

Dal nostro punto di vista, invece, il film non è affatto lento: i momenti di viaggio a piedi di Ron, Harry ed Hermione rendono il loro senso di solitudine ed impotenza, carico di una tristezza che lascia il segno.

4. Harry Potter e l’Ordine della Fenice

La terribile Dolores Umbridge

In questa pellicola David Yates debutta alla regia nel Wizarding World e riesce a rendere il film iconico grazie ad uno dei personaggi più odiati nel mondo dei villain: Dolores Umbridge, interpretata da una magnifica Imelda Staunton.

L’iconico personaggio ha reso il film migliore di quello che sarebbe stato. La regia pulita rende certamente il film godibile, ma si nota che il regista ha dovuto tagliare diverse scene dal film più breve della saga, paradossalmente trasposizione del libro più lungo di quest’ultima.

3. Harry Potter e il principe mezzosangue

Questa pellicola è stata criticata da moltissimi fan della saga, per ottimi motivi: non viene dato sufficiente spazio ai ricordi di Voldemort e nemmeno alle indagini sull’identità del Principe.

Nonostante questo noi di Hynerd non possiamo che elogiare questa pellicola per la ricercata scenografia, i toni cupi e le incredibili musiche di Nicholas Hooper, che fanno percepire la terribile oscurità che è giunta ad Hogwarts. Per non parlare delle fantastiche scene recitate da Daniel Redcliffe e di un Harry ebbro di pozione Felix Felicis!

2. Harry Potter e i Doni della morte – Parte 2

L’ultimo scontro tra Harry e Voldemort

Non possiamo non dare il secondo posto all’ultimo film della saga. Un turbinio di emozioni dall’inizio alla fine della pellicola.

La guerra è giunta alla scuola di magia ed Harry deve trovare gli ultimi Horcrux. Il ritmo è incalzante e lo spettatore non ha un attimo di respiro, tra i vari eventi che si susseguono senza sosta. Inoltre, in questa pellicola è stata aggiunta una delle scene più belle ed emozionanti dell’intera saga: Piton che stringe il corpo morto di Lily.

1. Harry Potter e la Pietra filosofale

Concludiamo questa lista con al primo posto il primo film della saga. Dove Columbus ha fallito nelle seconda pellicola, nella prima non è stato. Il film ci regala emozioni che non avevamo mai provato prima, considerando che la maggior parte di noi ha visto questo film da bambini.

Vedere trasposte, scena per scena, le pagine di quel mondo magico è un’emozione senza fine. Vedere l’inizio di tutto rende questa pellicola un evergreen con un fascino senza fine.