Euphoria 3, il nuovo trailer svela il salto temporale e le novità

Dopo un'attesa infinita tra rinvii e incertezze, HBO ha finalmente rilasciato il secondo trailer ufficiale della terza stagione di Euphoria.

La serie ormai diventata un cult ideata e scritta da Sam Levinson che si prepara a tornare con un nuovo capitolo che dalle premesse sembra essere più oscuro e maturo che segnerebbe un distacco netto dall'ambiente del liceo.

La pioggia di glitter e le luci al neon della East Higland High School sembrano ormai un lontano ricordo perché il nuovo trailer appena approdato sul canale ufficiale di HBO Max, conferma quello che i fan sospettavano: i protagonisti sono cresciuti e le conseguenze delle loro azioni passate sono pronte a bussare alle loro porte.

Euphoria 3: cosa vediamo nel trailer e cosa aspettarsi da questa nuova stagione

Il trailer della durata di circa tre minuti ci mostra atmosfere cupe e frammenti di vite che sembrano stare per andare in pezzi. Rue (Zendaya) non è più la ragazzina smarrita nei corridoi della scuola, ma una giovane donna che cerca faticosamente di ricostruire se stessa dopo il percorso di disintossicazione. "Credevo che il mondo sarebbe stato migliore se le persone avessero saputo empatizzare", recita la sua voce fuori campo, mentre le immagini mostrano un montaggio frenetico di nuovi volti e vecchie conoscenze. Consigliato Harry Potter, ecco il teaser trailer della serie tv (e quando potremo vederla) Leggi ora

Il trailer pone l'accento sulla dualità tra bene e male, suggerendo che la "vera malattia" della società odierna sia l'incapacità di distinguerli.

Vediamo Cassie (Sydney Sweeney) e Maddy (Alexa Demie) alle prese con dinamiche decisamente più adulte e torbide, mentre il personaggio di Jules (Hunter Schafer) continua la sua ricerca identitaria in un contesto che sembra aver perso ogni traccia di innocenza adolescenziale.

Il salto temporale, il cast e la data d'uscita ufficiale della terza stagione

Come anticipato dalle indiscrezioni dei mesi scorsi, la terza stagione compirà un salto temporale di diversi anni. I personaggi non sono più studenti, ma giovani adulti che devono rispondere delle proprie azioni "davanti a Dio", come suggerisce la potente chiusura del trailer.

Il cast vede confermati i pesi massimi della serie, tra cui Jacob Elordi (Nate), Maude Apatow (Lexi) ed Eric Dane (Cal).

Tuttavia, questa stagione sarà segnata da assenze pesanti: non vedremo più Barbie Ferreira (Kat), che ha lasciato il progetto, e mancherà tragicamente Angus Cloud, l’amatissimo interprete di Fezco scomparso nel 2023.

Sul fronte delle presenze ricorrenti, la terza stagione vede il ritorno di Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles.

A questi si aggiunge un nutrito gruppo di nuovi volti, entrano a far parte della produzione: Sharon Stone, la cantante Rosalìa, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Natasha Lyonne, Eli Roth, Trisha Paytas e Sam Trammell.

Euphoria 3 debutterà il 13 aprile 2026, in Italia, la serie sarà trasmessa in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti su Sky Atlantic e sarà disponibile in streaming solo su NOW, la stagione sarà composta da 8 episodi.