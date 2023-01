Hogwarts legacy: nuove opzioni per l’accessibilità

Indice dei contenuti Hogwarts Legacy: le opzioni per accessibilità

Hogwarts Legacy è, senza dubbio, uno dei giochi più attesi del 2023. Il titolo includerà diverse opzioni per l’accessibilità, caratteristica ormai consolidata nei videogiochi tripla A.

Oggi è diventato sempre più importante (com’è giusto che sia) rendere i videogiochi accessibili a tutti, a prescindere dalle condizioni fisiche del giocatore; questa è una filosofia che si sta facendo sempre più spazio nell’industria videoludica (basti pensare al controller “Leonardo” ideato da Sony per l’accessibilità). Hogwarts Legacy non sarà da meno, vediamo come.

In cosa consisteranno queste opzioni? Si tratta di poter regolare opzioni e preset sia per daltonici, sia per quanto riguarda la dimensione dei testi su schermo, le funzioni zoom e la tipologia del menù.

A livello visuale avremo: narrazione del menù con tutte le lingue supportate, testi ad alto contrasto con ridimensionamento a schermo, modalità per daltonici, regolazione luminosità con attivazione e disattivazione del motion blur, supporto per Playstation Zoom e Xbox Magnifier e la regolazione dell’intensità del tremolio della visuale.

Per quanto riguarda l’audio: il volume sarà controllato e separato per dialoghi, musica ed effetti sonori; vi sarà il supporto per la spazializzazione del suono insieme alla visualizzazione degli effetti sonori (vi sono opzioni che assistono gli utenti con difficoltà uditive o non udenti).

Nel gameplay vi saranno diverse opzioni per “facilitare” e aiutare nell’esperienza (come è già accaduto in altri titoli), ad esempio: molti suggerimenti, quattro livelli di difficoltà, tutorial, una modalità di mira (pressione prolungata o singola), stick invertibili, assi invertibili per telecamera e controllo del volo e la regolazione della velocità e della sensibilità della visuale.

Per ulteriori informazioni sul gioco o se volete vedere i video gameplay usciti con tutte le novità, vi rimandiamo al sito ufficiale.

Anche voi attendete con ansia questo titolo? Come verranno realizzati gli interni del castello e delle diverse case? Ci sono tante domande che si pongono i fan della saga, non ci resta che aspettare!



Vi ricordiamo che sulle console della vecchia generazione (Ps4, Xbox One) il gioco uscirà il 4 aprile, mentre su Switch il 25 luglio. Su ps5, Xbox series X/S e PC uscirà il 10 febbraio.