Hogwarts legacy: tutto quello che sappiamo finora

Hogwarts Legacy è uno dei titoli open-world più attesi di quest’anno, sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games, la sua uscita è prevista per il 10 febbraio 2023 su PlayStation 5, Xbox X/S e PC, il 4 aprile su PlayStation 4 e Xbox One e il 25 luglio su Nintendo Switch.

Tutto ciò che c’è da sapere riguardo Hogwarts Legacy

La trama di Hogwarts Legacy è ambientata verso la fine del XIX secolo, precisamente nel 1890, ovvero circa un centinaio di anni prima che nascesse il celebre mago Harry Potter.

Ogni giocatore potrà creare un suo personaggio, che sarà in grado di sfruttare la magia antica frequentando il quinto anno nella famosa Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Ad attendere il protagonista sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta di una verità nascosta insieme al professore Eleazar Fig e alla pericolosa minaccia di Ranrok, un goblin a capo di un’armata in rivolta contro i maghi, alleato con una fazione di maghi oscuri condotta da Victor Rookwood.

In Hogwarts Legacy sono inoltre presenti degli studenti che potranno essere degli eventuali compagni per il nostro protagonista, tra cui Natsai Onai, una studentessa di Grifondoro coraggiosa e determinata, Poppy Sweeting, studentessa Tassorosso amante delle creature magiche, Sebastian Sallow, un carismatico e ambizioso studente Serpeverde e Amit Thakkar, studente Corvonero che aspira a diventare un famoso storico.

Il sistema di moralità integrato in Hogwarts Legacy consentirà ai ”cattivi” di lanciare Maledizioni Mortali (o Maledizione senza Perdono) come la più famosa maledizione ”Avada Kedavra”. Durante la permanenza ad Hogwarts il giocatore frequenterà lezioni d’Incantesimi, Erbologia, Difesa Contro Le Arti Oscure e Pozioni, con la possibilità di esplorare luoghi ancora più lontani del castello, tra cui la Foresta Proibita, Hogsmeade e la famosa Banca dei Maghi Gringott.

Hogwarts legacy

L’ambientazione open-world cambierà con il trascorrere delle stagioni, mentre a livello di personalizzazione avremo un’ampia scelta, tra cui cambiare il timbro della propria voce, l’aspetto fisico e il sesso. Ma una delle chicche che più ha reso felici i fan del titolo è proprio quella di scegliere la propria casata, godendo così di un’esperienza di gioco su misura e diversa dagli altri.

Tra gli NPC saranno presenti anche Nick quasi senza testa, Pix il poltergeist e la Signora Grassa, che custodisce i dormitori della casata Grifondoro. Nel gioco è inoltre presente la Stanza delle Necessità, allo scopo di soddisfare tutte le esigenze e preferenze dei giocatori. Quest’ultima funzionerà come una sorta di sala comune in cui sarà possibile coltivare piante, fare ricerche e studi e modificare il proprio aspetto.

A soggiornare nei pressi del Castello di Hogwarts saranno anche le innumerevoli creature magiche presenti, che il giocatore potrà accudire, allevare o cavalcare. Warner Bros. ha inoltre annunciato che il titolo sarà completamente doppiato in italiano.

Hogwarts Legacy: Il negozio infestato di Hogsmeade

Hogwarts Legacy: Il negozio infestato di Hogsmeade è un contenuto esclusivo incluso nella versione PlayStation 4 e PlayStation 5 del titolo, quest’ultimo include una missione che vedrà i giocatori acquistare il negozio di Cassandra Mason a Hogsmeade, ma quello che sembrava solo un semplice edificio si rivelerà essere invece tutt’altro. Quali segreti nasconde veramente il negozio della signora Mason?

Uno dei vantaggi principali di coloro che acquisteranno una copia di Hogwarts Legacy per PlayStation sarà quello di poter vendere articoli ed equipaggiamenti a prezzi vantaggiosi dopo che saranno riusciti ad appropriarsi del negozio, inoltre se deciderete di pre-ordinarlo riceverete la ricetta della pozione Felix Felicis (utile per rivelare la posizione di forzieri di equipaggiamenti sulla minimappa per 24 ore nel gioco).

Tutti i pre-ordini di Hogwarts Legacy (di ciascuna piattaforma) riceveranno l’ippogrifo onice cavalcabile, mentre scegliendo tra la Deluxe Edition e la Digital Deluxe Edition di Hogwarts Legacy, i giocatori avranno accesso a oggetti cosmetici aggiuntivi, tra cui un esclusivo Thestral cavalcabile. La Digital Deluxe Edition vi permetterà di giocare in accesso anticipato 72 ore prima, e un aggiornamento digitale cross-gen vi permetterà di passare dalla versione per PlayStation 4 a quella per PlayStation 5.