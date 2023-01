Gta 6: possibile trailer in arrivo?

Tutto è partito da un tweet del famoso youtuber SanInPlay, che vi riportiamo qui. Ad oggi sappiamo che Rockstar è a lavoro su GTA 6, tuttavia non sono state rilasciate altre informazioni, i fan quindi hanno tutto il tempo per aggrapparsi a news, leak e rumor. L’ultimo arriva da una fonte incerta, ossia che uno dei due protagonisti (quello femminile) si chiami Lucia, prima che l’informazione trapelasse.

Secondo il tweet linkato poco fa, il trailer in questione farebbe vedere un aereo che passa, una lucertola che attraversa la strada, Lucia in prigione che si esercita, cani che giocano e un cagnolino che si rotola sulla spiaggia.

Non è chiaro se questo sia sequenziale e non è nemmeno chiaro se questo stia descrivendo l’apertura del trailer o solo un pezzo casuale. E i dettagli stessi possono sembrare completamente casuali e diversi da qualsiasi cosa si potrebbe vedere in un trailer di presentazione di GTA 6, tuttavia, il trailer di presentazione di GTA 5, se ricordate, era quasi esclusivamente un b-roll casuale.

In altre parole, non sarebbe sorprendente se scene di cani che giocano sulla spiaggia e lucertole che attraversano la strada finissero nel trailer di presentazione di GTA 6.

Sfortunatamente, mentre SanInPlay ha condiviso questi dettagli, non ha condiviso il trailer vero e proprio, né ha divulgato come si sono imbattuti in questi dettagli. Se tutto ciò è vero, significa che è già stato realizzato un trailer del gioco e quindi potrebbe essere rilasciato presto, supponendo che non si tratti di filmati di un trailer interno destinato agli investitori o filmati di un trailer cancellato.

Per ora è da prendere tutto con le pinze, in quanto Rockstar non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle voci trapelate e non ci aspettiamo che lo faccia presto. Se vi saranno ulteriori novità vi terremo ovviamente aggiornati.