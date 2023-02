Hogwarts legacy: un lancio da record per steam e twitch

Indice dei contenuti Hogwarts Legacy batte Fallout 4

Hogwarts Legacy ha registrato uno dei più grandi lanci in accesso anticipato nella storia di Steam per un gioco a pagamento single-player. Ovviamente si tengono in considerazione solo i giocatori che hanno ottenuto l’accesso anticipato preordinando la versione deluxe del gioco. Ricordiamo infatti che l’ open world di Avalanche è diventato disponibile per tutti, (su console next gen e Pc) solo oggi 10 febbraio.

Hogwarts Legacy batte Fallout 4

Come rilevato da VGC, l’analista Benji-Sales ha twittato che il gioco di ruolo di Avalanche Software in questi giorni ha già raggiunto il picco di 474,144 giocatori in gioco contemporaneamente.

Secondo SteamDB, si tratta del secondo picco di giocatori più alto per qualsiasi gioco a pagamento single player in accesso anticipato nella storia della piattaforma Steam, superando quello di 472,962 giocatori per Fallout 4 e posizionandosi dietro ai 1,054,388 giocatori per Cyberpunk 2077.

In questi giorni Hogwarts Legacy ha inoltre infranto anche un altro record, è infatti diventato con 1,28 milioni di spettatori (nello stesso momento), il gioco single-player con più spettatori di sempre sulla piattaforma di streaming Twitch.

Questi numeri sono la prova definitiva dell’entusiasmo che c’è intorno al gioco, un entusiasmo presente fin dall’inizio e che, in seguito all’accoglienza positiva da parte della critica, salvo ulteriori polemiche e tentativi di boicottaggio, probabilmente non farà che aumentare.