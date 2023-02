Harmony: The Fall of Reverie è il nuovo titolo narrativo di Don’t Nod

Harmony: The Fall of Reverie è il nuovo titolo narrativo di Don’t Nod, annunciato in occasione del Nintendo Direct dell’8 febbraio.

In occasione del Nintendo Direct di ieri, 8 febbraio, è stato presentato un trailer di lancio di Harmony: The Fall of Reverie, ultima fatica dello studio francese Don’t Nod, autori di Life is Strange. Il titolo uscirà su Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. in un non meglio definito giugno 2023.

Harmony: The Fall of Reverie è un’avventura narrativa ambientata in un binomio tra normale e paranormale, nel quale il piano “Reverie” si è intersecato al mondo reale. Nel titolo ci troveremo a vivere nei panni di Polly, un personaggio dotato di poteri di chiaroveggenza, grazie ai quali dovremo viaggiare tra i due mondi e decidere così il futuro dell’umanità.

La narrativa di gioco presenterà al giocatore molteplici scelte da fare, grazie alle quali costruiremo la nostra storia e quella della protagonista, che alla fine deciderà di schierarsi con una delle sei diverse “Aspirazioni” divine: Gloria, Felicità, Potere, Caos, Legame e Verità. Lo stile artistico di Harmony: The Fall of Reverie appare molto ispirato, ed un comparto musicale prestato alle cure della compositrice di Celeste, Lena Raine.