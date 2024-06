Honkai: Star Rail, le novità della versione 2.3 in sintesi!

Manca meno di una settimana all'uscita della versione 2.3 di Honkai: Star Rail, il JRPG di Hoyoverse, e il 7 giugno 2024 hanno condiviso le novità che introdurranno con quest'ultimo aggiornamento. Vediamole assieme!

Storia

Le vicende narrate nella storia di Penacony stanno avendo un impatto significativo sul destino del pianeta, e la storia della prossima versione ne seguirà le conseguenze, specialmente riguardo la presenza dell'IPC sul pianeta e sulla diffusione dei bottoni esplosivi da parte di Sparkle.

Personaggi e Banner evento

Firefly

Firefly, altrimenti nota come SAM degli Stellaron Hunter, è un personaggio di elemento fuoco che segue il Path of Destruction. In combattimento ha due forme: la prima consuma vita attaccando, ma la skill rigenera molta energia. Attivando la ultimate, Firefly passa alla seconda forma, che, oltre ad aumentare la potenza dell'attacco base e della skill, aumenta l'efficienza di rottura della toughness bar, aumenta i danni in caso di rottura, rigenera vita, e applica la debolezza al fuoco sui nemici. Uno degli aspetti che la rende un dps unico, è che predilige le statistiche di attacco e break effect per causare danni, ripudiando invece i classici crit rate e crit dmg.

Jade

Jade è un personaggio di elemento quantum che segue il Path of Erudition. L'attacco base colpisce 3 bersagli alla volta, mentre con la skill può selezionare un membro della squadra per aumentarne i danni e la velocità, ma riducendo la loro vita. Ogni volta che l'alleato selezionato attacca, un contatore aumenta in base al numero di nemici attaccati, e quando raggiunge un valore di 8 o più, Jade scatena un attacco follow-up che colpisce tutti i nemici, e riduce di 8 il numero presente nel contatore. La ultimate, invece, danneggia tutti i nemici, aumenta il valore del suo contatore, e aumenta la potenza del suo attacco follow-up.

Banner

Nella prima fase, Firefly e Ruan Mei avranno i loro rispettivi banner, con i personaggi 4 stelle Gallagher, Misha e Xueyi. Nella seconda fase, invece, sarà il turno di Jade e Argenti, con i personaggi 4 stelle Serval, Natasha, e Asta.

Eventi

Tra gli eventi presenti e le modalità di gioco introdotte con la nuova versione di Honkai: Star Rail, i primi due che sono stati introdotti saranno disponibili permanentemente anche nelle versioni successive: il Divergent Universe, e l'Apocalyptic Shadow.

Divergent Universe

Tra le varianti del Simulated Universe, la modalità di gioco in stile roguelike di Honkai: Star Rail, la particolarità di questa modalità consiste nella meccanica delle equazioni, dei buff che richiedono un numero minimo di blessing appartenenti ai vari path disponibili per attivarne l'effetto. È anche possibile portare all'interno del proprio team una versione di prova di un personaggio che si possiede, il che è comodo per chi non ha avuto tempo di completare il potenziamento di uno dei propri personaggi. Infine, in caso di sconfitta, è possibile ricominciare la battaglia nel punto esatto in cui si è stati sconfitti, cambiando il team se necessario.

Apocalyptic Shadow

Questa modalità segue la struttura del Memory Of Chaos e del Pure Fiction, le due serie di sfide ad alta difficoltà che forniscono un limite di 6 settimane per essere completate. L'aspetto che distingue l'Apocalyptic Shadow dalle altre due modalità di gioco riguarda la struttura delle sfide: il giocatore affronterà immediatamente delle versioni alterate dei boss tradizionali, aumentando il proprio punteggio in base ai danni causati.

Altri eventi

Gli altri eventi menzionati sono l'Origami Bird Clash, una modalità di gioco che consiste in una lotta tra due uccelli di carta, la cui potenza viene determinata da una partita di un match-3 che ricorda Candy Crush. Vince chi ottiene il punteggio più alto.

L'ultimo evento è invece lo Stellar Shimmer, un evento di combattimento in cui si utilizzano una serie di buff per combattere ondate infinite di nemici. Il giocatore sarà incentivato a non preoccuparsi di mantenere in vita i propri personaggi, concentrandosi solo sui danni.

All'inizio della versione, infine, tornerà il Gift Of Odyssey, il mini-evento che regalerà 10 pull limitate nel corso di una settimana, per poi assistere al ritorno di Planar Fissure e Realm Of The Strange, i due mini-eventi che raddoppiano il quantitativo di planar ornament e relic ottenuti.

Quality of life e altri cambiamenti

Con l'arrivo del Divergent Universe, in Honkai: Star Rail verrà introdotta una nuova funzione che permetterà di salvare le informazioni delle proprie run, e di caricarle successivamente. Caricandole, non sarà più necessario iniziare una nuova run da zero per ottenere i planar ornament da equipaggiare sui personaggi, e si potrà affrontare direttamente il boss finale. Inoltre, nel negozio di Herta, sarà disponibile una nuova light cone da equipaggiare sui personaggi che seguono il path of Erudition.