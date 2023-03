Indice dei contenuti Chi sono i Cavalieri dello Zodiaco?

Da quando la Sony Pictures annunciò che sarebbe stato realizzato un film con protagonisti i Cavalieri dello zodiaco, più di un anno fa, poche sono state le notizie diffuse riguardo la realizzazione del live-action, tranne qualche sporadico video dietro le quinte.

Ecco che finalmente invece sono arrivati quasi in contemporanea il poster ed il trailer ufficiali de I Cavalieri dello zodiaco, live-action diretto dal regista polacco Tomek Baginski (The Witcher: Nightmare of the Wolf).

Il famoso manga scritto e disegnato da Masami Kurumada ottenne la sua prima edizione in Italia nel luglio del 1992 con il titolo I Cavalieri dello zodiaco, pubblicata dalla Granata Press in 42 volumi.

Grazie all’enorme successo, dal manga fu anche realizzato l’anime che tutti noi conosciamo: I Cavalieri dello zodiaco sono entità con poteri incredibili e con il compito di proteggere l’umanità dal male, renderla libera. Per riuscire a farlo, oltre ad un duro addestramento, hanno a disposizione una magica armatura che rispecchia i poteri del nome stesso del cavaliere.

La storia dei Cavalieri si ambienta nella Grecia del futuro: Ares, il dio della guerra vuole portare morte e distruzione e per farlo vuole liberarsi delle divinità che intendono ostacolarlo. Prima di tutti egli vuole sbarazzarsi di Isabel, la reincarnazione della dea Atena; per proteggerla, viene creato il gruppo de I Cavalieri dello Zodiaco.

Il live action de I Cavalieri dello Zodiaco sarà nelle sale italiane il 26, 27 e 28 giugno compreso, come indicato dal poster promozionale. Il cast comprende visi conosciuti come Famke Janssen (la Fenice in X-Men), Diego Tinoco (serie di Teen Wolf) e il mitico Sean Bean, ossia Boromoir ne il Signore degli Anelli, e Ned Stark ne Il Trono di Spade.