Killers of the Flower Moon: svelata la data d’uscita!

Fissata ufficialmente la data di uscita di Killers of the Flower Moon, film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Dopo un’interminabile attesa, l’arrivo di Killers of the Flower Moon sembra sempre più vicino. Secondo Variety, il nuovo film di Martin Scorsese arriverà nelle sale cinematografiche il 20 ottobre, in attesa di scoprire il giorno esatto in cui approderà in Italia.

Il film avrà precedentemente una distribuzione limitata a partire dal 6 ottobre, mentre non è ancora stata comunicata la data dell’uscita su Apple TV. Proprio Apple ha co-finanziato il prossimo film di Scorsese insieme a Paramount Pictures, con cui condivide anche i diritti per la distribuzione della pellicola, adattamento dell’omonimo libro di David Grann.

Killers of the Flower Moon è incentrato su un’indagine portata avanti dall’FBI negli anni Venti, quando alcuni membri della tribù di nativi americani Osage, della contea di Osage, in Oklahoma, vengono assassinati dopo che del petrolio viene trovato sulla loro terra.

Il cast del film, dal budget di 200 milioni di dollari, può vantare la presenza di star come Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons e Brendan Fraser.

Killers of the Flower Moon debutterà a Cannes?

Messa da parte la questione data d’uscita, a questo punto è lecito chiedersi quando la pellicola avrà la sua prima mondiale. Una domanda che probabilmente non resterà a lungo senza risposta, in quanto tutti gli indizi fanno pensare che Killers of the Flower Moon sarà al prossimo Festival di Cannes. La conferma ufficiosa potrebbe essere arrivata nelle ultime ore dal direttore del festival, Thierry Fremaux.

Ne stiamo discutendo. Per il 2023 la cosa importante è assicurarci che Martin Scorsese partecipi con il suo film, che è un lavoro importante. L’ultima volta che è stato qui era nel 1986 per “After Hours”.

Il Festival di Cannes si terrà tra il 16 ed il 27 maggio, con i partecipanti che verranno svelati tra poche settimane, quando si saprà dunque se Killers of the Flower Moon sarà presente, magari in concorso per ambire alla Palma d’oro.