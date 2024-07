Il Gladiatore 2, tutto quello che sappiamo sul sequel con Paul Mescal

Il sequel del colossal che vedeva come protagonista Russell Crowe come Massimo Decimo Meridio, Il Gladiatore 2, sta per arrivare. Nelle ultime ore sono uscite alcune foto ufficiali di Paul Mescal (All of us strangers) nel ruolo di Lucio e del suo antagonista, il generale romano Acacio, interpretato da Pedro Pascal, conosciuto per i suoi ruoli in The Mandalorian e nell'adattamento televisivo di The Last of Us.