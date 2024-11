Il Gladiatore 3 si farà? Ridley Scott si sbilancia su un possibile sequel

A pochi giorni dall’uscita nelle sale de Il Gladiatore 2 ( qui la nostra recensione ) il regista Ridley Scott ha confermato che la saga non si fermerà qui. Il terzo capitolo della celebre serie epica è già in fase di sviluppo : Scott ha dichiarato di aver completato le prime otto pagine della sceneggiatura, spiegando che l'idea di base è molto promettente e che il film potrebbe rappresentare un’evoluzione sorprendente rispetto ai capitoli precedenti.

“Sto già pensando all’idea de Il Gladiatore 3. No, sul serio! Ho acceso la miccia. ll finale de Il Gladiatore II ricorda ‘Il Padrino’, con Michael Corleone che si ritrova con un lavoro che non voleva e si chiede, ‘Ora, Padre, cosa faccio?’ Quindi il prossimo parlerà di un uomo che non vuole essere dove si trova”.